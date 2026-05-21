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紐時：美以曾謀劃伊朗政權更迭 擬扶植強硬派前總統

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

「紐約時報」報導，美國以色列在對伊朗的戰爭初期，曾有意推動伊朗政權更迭，計畫扶植伊朗強硬派前總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）上台。

根據「紐約時報」（The New York Times），以色列在戰爭初期空襲炸死伊朗最高領袖和其他高官後數日，美國總統川普曾公開表示，最好能由伊朗「內部的某個人」接管這個國家。

據悉，美以在衝突開始時，曾鎖定一名非常出人意料的特定人選：即伊朗前總統艾馬丹加，他立場強硬，以反美反以著稱。

根據美國知情官員，扶植艾馬丹加的大膽計畫是以色列方面制定，並曾就此徵詢過艾馬丹加，但這項計畫很快就出了差錯。

美國官員及艾馬丹加的一名親信指出，以色列在開戰首日空襲艾馬丹加在德黑蘭的住所，旨在將他從軟禁中解救出來，但他卻在空襲中受了傷。

上述人士指稱，艾馬丹加在這場空襲中倖免於難，但在險些喪命後，他對政權更迭的計畫幻想破滅。自此以後，他就再也沒有公開露面，現今行蹤與狀況不明。

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