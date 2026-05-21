聽新聞
0:00 / 0:00
川普：美伊談判進入最後階段 若破局不排除再動武
美國總統川普今天表示，美方與伊朗的談判已進入「最後階段」，但他也警告，除非伊朗當局同意達成和平協議，否則美方可能再動武。
路透社報導，川普為促成停火而暫停對伊朗的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），迄今已經6週，但為結束戰爭的談判仍進展有限。
川普今天告訴記者：「我們在伊朗議題方面已進入最後階段。我們且看情勢如何發展。要嘛達成協議，要嘛我們將採取有些難看的手段，但希望這不會發生。」
他提及：「理想情況下，我希望看到較少人喪生，而非大量傷亡。這兩種方式我們都做得到。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。