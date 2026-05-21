川普：美伊談判進入最後階段 若破局不排除再動武

美國總統川普今天表示，美方與伊朗的談判已進入「最後階段」，但他也警告，除非伊朗當局同意達成和平協議，否則美方可能再動武。

路透社報導，川普為促成停火而暫停對伊朗的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），迄今已經6週，但為結束戰爭的談判仍進展有限。

川普今天告訴記者：「我們在伊朗議題方面已進入最後階段。我們且看情勢如何發展。要嘛達成協議，要嘛我們將採取有些難看的手段，但希望這不會發生。」

他提及：「理想情況下，我希望看到較少人喪生，而非大量傷亡。這兩種方式我們都做得到。」