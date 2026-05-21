聽新聞
0:00 / 0:00

高端武器難快速量產 美曝軍工業窘況

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
台灣二○二五年七月十一日舉行年度漢光演習期間，愛國者防空系統部署於台北一處公園。（路透）
台灣二○二五年七月十一日舉行年度漢光演習期間，愛國者防空系統部署於台北一處公園。（路透）

美國前國防部長蓋茲在前總統布希與歐巴馬兩任政府時期，猛烈抨擊功能過多、成本過高的武器系統。如今川普政府攻打伊朗以及美軍迅速消耗武器的速度，再次讓蓋茲當年說法重新受到關注，也暴露美國軍工產業基礎與武器採購系統的深層缺陷。

紐約時報報導，蓋茲曾批評，美軍過度追求近乎完美卻需要多年才能生產完成的高端武器，他主張發展新一代武器，即性能不是頂尖但能以更低成本在幾個月內快速量產。

近廿年過去，情況幾乎沒有改變。目前愛國者攔截飛彈需要長達三年、耗費四百萬美元才能生產完成，而美軍空襲伊朗已發射超過一千二百枚愛國者飛彈，其中部分用來擊落單價僅三點五萬美元、伊朗每月至少可量產二百架的「見證者」無人機。蓋茲說：「烏克蘭今年將生產七百萬架無人機。拜託，我們為什麼做不到？」

五角大廈與國會多年來一直試圖解決這個問題，但大多以失敗告終。包括蓋茲在內的多位防長主張以更少預算做更多事情，赫塞斯則推動美國現代史上規模最大的一點五兆美元國防預算草案。不過，專家表示，美軍在武器設計與製造方式上存在根本性問題，光靠增加預算未必能解決。

保守派智庫美國企業研究所軍事專家伊格倫指出，五角大廈本質上是個「挑剔的客戶，只進行小批量採購，永遠無法達成規模經濟」。

她指出，五角大廈採購的裝備不只軍艦與戰機，也包括彈藥，往往需要數年才能製造完成。一旦戰爭爆發，根本沒有「快速補救」的方法來提升產量。她說：「這套系統毫無餘裕，因為政府短視的思維認為，只有戰時才需要這些產能。」

國防部官員表示，他們已準備好改變。赫塞斯呼籲，美軍在武器採購上不該再一味追求極致性能，而應更重視能快速量產、實際可用的武器系統。在可能大幅增加的軍費支持下，赫塞斯改革重點包括優先採用商業來源、推動多家供應商，以及要求承包商提升製造能力。

不過，攔截彈短缺以及武器生產速度跟不上需求，已引發政府內部憂慮，擔心敵對國家可能因此更加大膽，而盟友也可能重新評估情勢，擔憂美國無法像過去那樣有效保護他們。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

AI作戰爭議／武器自主化 AI接管戰場？

若再遭美攻擊 伊朗恐大舉襲擊鄰國

軍事AI實戰／俄軍前線高度倚賴AI 推自主攻擊

波斯灣盟國斡旋奏效 美暫停攻擊伊朗 油價回落

相關新聞

中東僵局 川普威脅近日開戰 伊朗回嗆擴大戰火

美國總統川普再次威脅伊朗，表示若伊朗繼續拒絕讓步、無法達成結束美伊戰爭協議，美國兩三天內就可能發動新一輪攻擊。伊朗則宣稱若再度遇襲，戰爭將蔓延到中東以外地區。

高端武器難快速量產 美曝軍工業窘況

美國前國防部長蓋茲在前總統布希與歐巴馬兩任政府時期，猛烈抨擊功能過多、成本過高的武器系統。如今川普政府攻打伊朗以及美軍迅速消耗武器的速度，再次讓蓋茲當年說法重新受到關注，也暴露美國軍工產業基礎與武器採購系統的深層缺陷。

談判進展有限…伊朗警告美國若再攻擊 戰火將「延燒至中東以外」

在美國總統川普表示於距離下令重啟軍事行動僅剩一小時之際叫停後，伊朗今天警告，若美國再度發動攻擊，伊朗將把戰火擴大到中東以...

協商成功！南韓油輪通過荷莫茲海峽 伊朗戰爭爆發以來首艘

韓國外交部長趙顯今天表示，經與伊朗方面協商，一艘韓國油輪正通過荷莫茲海峽。這也是伊朗戰爭爆發以來，行經此一戰略水道的首艘...

中東戰爭第81天》范斯稱美伊談判進展顯著 最新發展一次看

美國與以色列對伊朗軍事行動進入第81天，美伊談判傳出進展，但川普揚言可能恢復空襲伊朗，伊朗則警告將開闢新戰線，局勢持續緊...

想太美？美以炸伊朗原想複製委內瑞拉模式 川普屬意他接管政權

美國與以色列聯手對伊朗開戰，伊朗最高領袖及多名高層官員隨即死於以軍空襲，美國總統川普則在數日後公開表示，若由伊朗「內部某人」接掌政權，或許會是最好的結果。紐約時報19日獨家報導，美以心中確實有一位特定、而且極為令人意外的人選：過去以強硬反以、反美立場聞名的伊朗前總統艾瑪丹加（Mahmoud Ahmadinejad）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。