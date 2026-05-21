高端武器難快速量產 美曝軍工業窘況

美國前國防部長蓋茲在前總統布希與歐巴馬兩任政府時期，猛烈抨擊功能過多、成本過高的武器系統。如今川普政府攻打伊朗以及美軍迅速消耗武器的速度，再次讓蓋茲當年說法重新受到關注，也暴露美國軍工產業基礎與武器採購系統的深層缺陷。

紐約時報報導，蓋茲曾批評，美軍過度追求近乎完美卻需要多年才能生產完成的高端武器，他主張發展新一代武器，即性能不是頂尖但能以更低成本在幾個月內快速量產。

近廿年過去，情況幾乎沒有改變。目前愛國者攔截飛彈需要長達三年、耗費四百萬美元才能生產完成，而美軍空襲伊朗已發射超過一千二百枚愛國者飛彈，其中部分用來擊落單價僅三點五萬美元、伊朗每月至少可量產二百架的「見證者」無人機。蓋茲說：「烏克蘭今年將生產七百萬架無人機。拜託，我們為什麼做不到？」

五角大廈與國會多年來一直試圖解決這個問題，但大多以失敗告終。包括蓋茲在內的多位防長主張以更少預算做更多事情，赫塞斯則推動美國現代史上規模最大的一點五兆美元國防預算草案。不過，專家表示，美軍在武器設計與製造方式上存在根本性問題，光靠增加預算未必能解決。

保守派智庫美國企業研究所軍事專家伊格倫指出，五角大廈本質上是個「挑剔的客戶，只進行小批量採購，永遠無法達成規模經濟」。

她指出，五角大廈採購的裝備不只軍艦與戰機，也包括彈藥，往往需要數年才能製造完成。一旦戰爭爆發，根本沒有「快速補救」的方法來提升產量。她說：「這套系統毫無餘裕，因為政府短視的思維認為，只有戰時才需要這些產能。」

國防部官員表示，他們已準備好改變。赫塞斯呼籲，美軍在武器採購上不該再一味追求極致性能，而應更重視能快速量產、實際可用的武器系統。在可能大幅增加的軍費支持下，赫塞斯改革重點包括優先採用商業來源、推動多家供應商，以及要求承包商提升製造能力。

不過，攔截彈短缺以及武器生產速度跟不上需求，已引發政府內部憂慮，擔心敵對國家可能因此更加大膽，而盟友也可能重新評估情勢，擔憂美國無法像過去那樣有效保護他們。