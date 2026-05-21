中東僵局 川普威脅近日開戰 伊朗回嗆擴大戰火

美國總統川普再次威脅伊朗，表示若伊朗繼續拒絕讓步、無法達成結束美伊戰爭協議，美國兩三天內就可能發動新一輪攻擊。伊朗則宣稱若再度遇襲，戰爭將蔓延到中東以外地區。

衛報報導，川普十九日表示，他已取消原本計畫中的新一波空襲，「我今天差一個小時就要做出動手決定了」。他宣稱，伊朗領導人正在「苦苦哀求」想達成協議，但若談判破裂，美國將在未來幾天內發動新一輪打擊。

他說：「我的意思是，我會說兩三天內，也許是廿二日、廿三日、廿四日之類的時間，也可能是下周初，在有限時間內採取行動，因為我們不能讓他們擁有新的核武。」

川普原本準備下達的命令，可能打破四月初維持至今的停火，但他決定暫緩，顯然因為伊朗透過擔任斡旋方巴基斯坦提出進一步的和平方案，也可能與沙烏地阿拉伯、卡達及阿聯等盟友不願見到戰火重燃有關。

川普近幾周來多次發出威脅，但遲遲未付諸行動，外界逐漸認為美伊衝突已陷入僵局。專家指出，美伊雙方都想避免新一輪衝突，但誰也不願承擔政治代價，為達成和平協議做出必要讓步。

倫敦智庫皇家國際事務研究所研究員奎利亞姆表示：「川普的威脅已完全失去可信度，雙方願意接受或討論的條件差距太大，又都不想重啟戰爭。所以現在就是卡住了，而且雙方都不知道該怎麼脫身。」

伊朗仍持續封鎖荷莫茲海峽的大部分航運，美國也對伊朗港口實施海上封鎖。面對川普的新威脅，伊朗官員態度依舊強硬，形容美國提出的要求「過於苛刻」。伊朗本周向美國提出新方案，重提川普之前已拒絕的條件，包括要求掌控荷莫茲海峽、補償戰爭損失、解除制裁、解凍資產以及撤離美軍。巴基斯坦斡旋人員仍試圖彌合雙方巨大分歧，不斷代為傳遞提案，也抱怨雙方「一直在改變條件」。如今停戰已超過六周，談判進展有限。

伊朗廿日警告，若美國再度發動攻擊，伊朗將把戰火擴大到中東以外地區。伊朗革命衛隊發布聲明指出，若伊朗再度遭到侵略，戰爭將延燒到區域之外，伊朗將打擊「你們無法想像的地方」。

美國上周公布一份刑事起訴書，指控一名伊拉克親伊朗民兵組織高級指揮官，協助策畫在美、加及歐洲發動攻擊。