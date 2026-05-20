談判進展有限…伊朗警告美國若再攻擊 戰火將「延燒至中東以外」

在美國總統川普表示於距離下令重啟軍事行動僅剩一小時之際叫停後，伊朗今天警告，若美國再度發動攻擊，伊朗將把戰火擴大到中東以外地區。

路透社報導，距離川普達成停火協議而暫停「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）已經超過6週，但是結束戰爭的談判始終進展有限。

伊朗本週向美國提出新方案，但其中公開的內容重提川普之前已經拒絕的條件，包括要求掌控荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、補償戰爭損失、解除制裁、解凍資產，以及撤離美軍。

川普18日、19日都曾表示，自己曾一度接近下達新一輪轟炸行動的命令，終在最後一刻決定再給外交途徑一些時間。

他昨天在白宮對記者表示：「我距離原定今天下令（攻擊）只差一小時。」

伊朗則多次威脅若再次遭到攻擊，將報復駐有美軍基地的中東國家。伊朗今天更暗示可能攻擊更遠目標。

伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary GuardCorps）透過國營媒體發布聲明指出：「若對伊朗的侵略再次發生，原已承諾的區域戰爭這次將會延燒到區域之外。」

在德黑蘭與華府就結束戰爭提案陷入僵局之際，法新社引述伊朗國營媒體報導，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）今天前往伊朗，這是他一週內第2次走訪德黑蘭。

根據官方伊朗通訊社（IRNA）引述伊斯蘭馬巴德外交消息人士說法，「納克維前往德黑蘭會晤這個伊斯蘭共和國官員」。

巴基斯坦一直在伊朗和美國之間進行斡旋。伊朗媒體報導，納克維曾於16日前往德黑蘭「促進」協商進程。