快訊

11縣市有感搖晃！台東縣近海規模4.8地震 最大震度4級

女星「國中遭施暴性侵」惡夢糾纏18年 加害者罪名成立卻逃過坐牢

「做不完工作」台中社會局委外女員工過年陳屍辦公室 盧秀燕：今天第一次聽說

聽新聞
0:00 / 0:00

談判進展有限…伊朗警告美國若再攻擊 戰火將「延燒至中東以外」

中央社／ 德黑蘭20日綜合外電報導
伊朗今天警告，若美國再度發動攻擊，伊朗將把戰火擴大到中東以外地區。 法新社
伊朗今天警告，若美國再度發動攻擊，伊朗將把戰火擴大到中東以外地區。 法新社

美國總統川普表示於距離下令重啟軍事行動僅剩一小時之際叫停後，伊朗今天警告，若美國再度發動攻擊，伊朗將把戰火擴大到中東以外地區。

路透社報導，距離川普達成停火協議而暫停「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）已經超過6週，但是結束戰爭的談判始終進展有限。

伊朗本週向美國提出新方案，但其中公開的內容重提川普之前已經拒絕的條件，包括要求掌控荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、補償戰爭損失、解除制裁、解凍資產，以及撤離美軍。

川普18日、19日都曾表示，自己曾一度接近下達新一輪轟炸行動的命令，終在最後一刻決定再給外交途徑一些時間。

他昨天在白宮對記者表示：「我距離原定今天下令（攻擊）只差一小時。」

伊朗則多次威脅若再次遭到攻擊，將報復駐有美軍基地的中東國家。伊朗今天更暗示可能攻擊更遠目標。

伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary GuardCorps）透過國營媒體發布聲明指出：「若對伊朗的侵略再次發生，原已承諾的區域戰爭這次將會延燒到區域之外。」

在德黑蘭與華府就結束戰爭提案陷入僵局之際，法新社引述伊朗國營媒體報導，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）今天前往伊朗，這是他一週內第2次走訪德黑蘭。

根據官方伊朗通訊社（IRNA）引述伊斯蘭馬巴德外交消息人士說法，「納克維前往德黑蘭會晤這個伊斯蘭共和國官員」。

巴基斯坦一直在伊朗和美國之間進行斡旋。伊朗媒體報導，納克維曾於16日前往德黑蘭「促進」協商進程。

伊朗 中東 美國 以色列 川普

延伸閱讀

川普暫緩攻擊伊朗 稱距離原定下令出兵只差1小時

波斯灣盟國斡旋奏效 美暫停攻擊伊朗 油價回落

中東戰爭第79天》川普警告伊朗盡快結束戰爭 最新發展一次看

伊朗警告若美恢復攻勢將「開闢新戰線」 卡達稱談判需更多時間

相關新聞

談判進展有限…伊朗警告美國若再攻擊 戰火將「延燒至中東以外」

在美國總統川普表示於距離下令重啟軍事行動僅剩一小時之際叫停後，伊朗今天警告，若美國再度發動攻擊，伊朗將把戰火擴大到中東以...

協商成功！南韓油輪通過荷莫茲海峽 伊朗戰爭爆發以來首艘

韓國外交部長趙顯今天表示，經與伊朗方面協商，一艘韓國油輪正通過荷莫茲海峽。這也是伊朗戰爭爆發以來，行經此一戰略水道的首艘...

中東戰爭第81天》范斯稱美伊談判進展顯著 最新發展一次看

美國與以色列對伊朗軍事行動進入第81天，美伊談判傳出進展，但川普揚言可能恢復空襲伊朗，伊朗則警告將開闢新戰線，局勢持續緊...

想太美？美以炸伊朗原想複製委內瑞拉模式 川普屬意他接管政權

美國與以色列聯手對伊朗開戰，伊朗最高領袖及多名高層官員隨即死於以軍空襲，美國總統川普則在數日後公開表示，若由伊朗「內部某人」接掌政權，或許會是最好的結果。紐約時報19日獨家報導，美以心中確實有一位特定、而且極為令人意外的人選：過去以強硬反以、反美立場聞名的伊朗前總統艾瑪丹加（Mahmoud Ahmadinejad）。

伊朗最高領袖發文談「神聖防衛」！美反恐專家：他在號召聖戰

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）19日在「X」發表一系列貼文，以意識形態與宗教角度詮釋伊朗與美國、以色列之間的戰爭。一名反恐專家指出，這番言論是在訴諸「聖戰（jihad）」，也就是神聖宗教戰爭。

1.5兆美元預算也救不了？伊朗戰爭暴露美軍工危機 專家揭這項「積弊」

美國前國防部長蓋茲（Robert M. Gates）在前總統布希與歐巴馬兩任政府時期，猛烈抨擊功能過多、成本過高的武器系統。如今，川普政府對伊朗發動的戰爭，以及美軍迅速消耗武器的速度，再次讓蓋茲當年的批評重新受到關注，也暴露出美國軍工產業基礎與武器採購系統的深層缺陷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。