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協商成功！南韓油輪通過荷莫茲海峽 伊朗戰爭爆發以來首艘

中央社／ 首爾20日綜合外電報導
阿曼灣（Gulf of Oman）。美聯社資料照
阿曼灣（Gulf of Oman）。美聯社資料照

韓國外交部長趙顯今天表示，經與伊朗方面協商，一艘韓國油輪正通過荷莫茲海峽。這也是伊朗戰爭爆發以來，行經此一戰略水道的首艘韓國船舶。

法新社報導，趙顯出席國會外交統一委員會會議時告訴國會議員：「就在此刻，我們的油輪正通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。」

韓國外交部官員告訴法新社：「這是伊朗戰爭爆發以來，第一艘通過荷莫茲海峽的韓國籍船舶。」

韓聯社報導，趙顯表示，政府已經與伊朗當局完成協商，因此韓國油輪於昨天啟航，目前正在非常謹慎地通過荷莫茲海峽。他指出，這艘油輪載運200萬桶原油。

船舶追蹤網站MarineTraffic資料顯示，韓國籍油輪宇宙贏家號（Universal Winner）目前位在荷莫茲海峽東側、接近阿曼灣（Gulf of Oman）入口處，該船從科威特阿瑪迪港（Mina Al Ahmadi）出發，目的地是韓國東南部的蔚山。

數週前韓國貨輪NAMU號在荷莫茲海峽附近遭遇飛行體襲擊，事件加深首爾對於區域航運安全的疑慮。

德黑蘭否認與此事有關。其駐首爾大使館於襲擊事件數日後在官網發布聲明，強調「堅決且明確否認任何關於伊朗部隊涉案的指控」。

首爾強烈譴責該次攻擊，表示希望能予以徹查找出幕後黑手。

亞洲第4大經濟體韓國極度依賴中東能源進口，這些燃料於承平時期大多經由荷莫茲海峽運送。

荷莫茲海峽 伊朗戰爭 以色列 美國 南韓

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