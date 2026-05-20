中東戰事未歇 遭伊朗羈押10年美永久居民獲釋返美

美國國務院今天證實，1名持有美國永久居留權（綠卡）的伊朗公民已從伊朗監獄獲釋，並已返回美國。

法新社報導，美國國務院發言人在聲明中指出：「國務院欣然歡迎達利利（Shahab Dalili）結束在伊朗的羈押並安全回到美國。」

這名發言人說，「伊朗應立即釋放所有在伊朗遭不當羈押的人士」，還稱美國總統川普與國務卿盧比歐（Marco Rubio）將持續努力，爭取所有遭不當羈押的美國人獲釋。

美國與伊朗正陷入一場戰爭，導致中東局勢動盪並推升能源價格。美伊針對終結衝突的協議談判已持續數週，但至今雙方都未接受彼此提出的和平方案。

人權行動者新聞通訊社（Human Rights ActivistsNews Agency，HRANA）今天稍早指出，「達利利是1名伊朗公民兼美國永久居民，先前被羈押於伊文監獄（Evin Prison），在服刑10年後獲釋，並已回到美國。」

人權行動者新聞通訊社表示，達利利因涉嫌「與敵對政府合作」而被判刑。獲釋後，他先從伊朗前往亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan），之後返回華盛頓。目前他已安全與家人團聚。不過，報導並未說明他返美的具體日期。

達利利於2016年回伊朗參加父親葬禮時，遭到逮捕並入獄，並始終強烈否認針對他的指控。

2023年，由於他未被納入1項釋放美國公民的換囚協議中，而與兒子進行絕食抗議。

在上述協議中，美國批准轉移60億美元遭凍結於韓國的伊朗資金，並釋放5名伊朗人士，促使伊朗於2023年釋放5名遭關押的美國公民。