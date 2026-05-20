中東戰爭第81天》范斯稱美伊談判進展顯著 最新發展一次看

美國與以色列對伊朗軍事行動進入第81天，美伊談判傳出進展，但川普揚言可能恢復空襲伊朗，伊朗則警告將開闢新戰線，局勢持續緊繃。

美以動向

美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，美國與伊朗的談判正取得「良好進展」，但若未能達成協議，華府已「整裝待發」，準備重新展開軍事行動。

在范斯發表這番言論的數小時前，川普才表示，他差點就在1小時內下令展開新一輪空襲，並給了德黑蘭當局「2到3天」的時間來達成協議。

人權行動者新聞通訊社（Human Rights ActivistsNews Agency）表示，一名擁有美國永久居留權的伊朗公民已從伊朗監獄獲釋，並已返回美國。

人權行動者新聞通訊社在聲明中表示：「被關押在伊文監獄（Evin Prison）的伊朗公民兼美國永久居民達利利（Shahab Dalili），在服刑滿10年後獲釋。獲釋後，他已返回美國。」

伊朗動向

在美國總統川普表示，他暫緩發動新一輪攻勢，希望藉此促成協議後，伊朗軍方警告，若美國恢復攻擊，伊朗將對美方「開闢新戰線」。

伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）表示：「如果敵人愚蠢到再次落入猶太復國主義者設下的陷阱，對我們心愛的伊朗發動新的侵略，我們將以新裝備與新方式，對其開闢新的戰線。」

油價股匯動態

美國總統川普揚言可能恢復對伊朗發動攻擊後，投資人觀察自4月初美伊達成停火以來，川普多次發出威脅，最後都沒有實施。投資人持續觀望局勢發展，國際油價今天小幅收低。

紐約商品交易所西德州中級原油6月交割價下跌89美分或0.82%，收報每桶107.77美元。

倫敦北海布倫特原油7月結算價滑落82美分或0.73%，收在每桶 111.28美元。

美股主要指數今天多收黑。道瓊工業指數下跌322.24點或0.65%，收報49363.88點；標普500指數下挫49.44點或0.67%，收在7353.61點；那斯達克指數滑落220.02點或0.84%，收25870.71點；費城半導體指數微幅上揚2.98點或0.03%，收11305.50點。

其他國家及組織

黎巴嫩衛生部表示，以色列今天對黎巴嫩南部發動空襲，造成19人死亡。與此同時，儘管雙方此前已達成停火協議，但真主黨（Hezbollah）仍通報與以色列軍隊發生衝突。

黎巴嫩衛生部表示，泰爾（Tyre）地區迪爾卡農納赫爾鎮（Deir Qanun al-Nahr）遭空襲，共有10人死亡，其中包括3名兒童與3名女性；南部其他地區的空襲則另造成9人喪生，其中包括1名女性。

阿拉伯聯合大公國表示，阿布達比巴拉卡核電廠（Barakah）遭無人機攻擊事件源自伊拉克，而當地有親伊朗代理勢力活動。俄羅斯今天與聯合國安全理事會其他成員國一同譴責這起攻擊事件。

歐盟農業執委韓森（Christophe Hansen）向歐洲議會表示，歐盟（布魯塞爾當局）將對受伊朗戰爭推升肥料成本衝擊的農民提供「特殊援助」。

他表示，歐盟將尋求將農業危機準備金「大幅提高」。

七大工業國集團（G7）財長今天在巴黎會談後承諾，將透過多邊合作應對戰爭對經濟穩定帶來的挑戰；此次會談也凸顯美國與盟友之間的緊張關係。

法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）表示：「我們進行了坦誠、有時甚至是艱難的直接討論，試圖為重大的全球經濟挑戰尋求長期與短期的解決方案，以確保經濟穩定。」