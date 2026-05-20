伊朗最高領袖發文談「神聖防衛」！美反恐專家：他在號召聖戰

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）19日在「X」發表一系列貼文，以意識形態與宗教角度詮釋伊朗與美國、以色列之間的戰爭。一名反恐專家指出，這番言論是在訴諸「聖戰（jihad）」，也就是神聖宗教戰爭。

福斯新聞報導，美國總統川普18日取消原定對伊朗的攻擊計畫，華府也表明不會放軟對德黑蘭核子計畫的立場後，穆吉塔巴隨即發表強硬言論。他在「X」的一篇貼文中寫道，對抗美國與猶太復國主義者入侵的「第三次神聖防衛（Third Sacred Defense）」最有價值的成果之一，就是伊朗已崛起成為具重大影響力的大國。

喬治華盛頓大學極端主義研究計畫（Program on Extremism）反恐專家穆罕默德博士（Dr. Omar Mohammed）表示：「如果拿掉這種委婉說法，哈米尼這裡所訴諸的，其實就是聖戰（jihad），也就是神聖宗教戰爭。」

穆罕默德進一步表示：「『神聖防衛』是伊斯蘭共和國用來稱呼對侵略者發動聖戰的偏好用語，在什葉派法學中帶有完整的宗教義務意涵。」他還說：「哈米尼以這種方式描述與美國及以色列的戰爭時，不是在形容一場地緣政治衝突，而是在宣告一場聖戰，並將其塑造成宗教義務。」

穆罕默德也表示，這類訊息明確將「美國與猶太復國主義者」視為敵人，「這並不是隨便的措辭。伊斯蘭共和國在穆吉塔巴父親領導下，30多年來一直把仇恨美國與仇恨猶太人，作為伊斯蘭共和國意識形態的兩大支柱。」他還指出：「他如今以最高領袖身分公開發聲，而且這段訊息實質上是在號召對美國與猶太人發動聖戰，這已經告訴外界，他打算成為什麼樣的領導人。」