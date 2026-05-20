快訊

520大禮包！賴總統宣布：0到18歲每人每月5000元成長津貼

詐騙逼死豐原王家一家五口 「李團長」詐欺重判11年

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」！受訓內容曝光 部分已赴烏作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗最高領袖發文談「神聖防衛」！美反恐專家：他在號召聖戰

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
基斯坦喀拉蚩的什葉派穆斯林3日舉行集會，紀念40天哀悼期結束。一名男孩在畫像前揮舞旗幟，畫中人物左起分別為死於空襲的伊朗第二代最高領袖阿里．哈米尼、現任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼，以及伊朗第一代最高領袖何梅尼。歐新社
基斯坦喀拉蚩的什葉派穆斯林3日舉行集會，紀念40天哀悼期結束。一名男孩在畫像前揮舞旗幟，畫中人物左起分別為死於空襲的伊朗第二代最高領袖阿里．哈米尼、現任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼，以及伊朗第一代最高領袖何梅尼。歐新社

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）19日在「X」發表一系列貼文，以意識形態與宗教角度詮釋伊朗與美國以色列之間的戰爭。一名反恐專家指出，這番言論是在訴諸「聖戰（jihad）」，也就是神聖宗教戰爭。

福斯新聞報導，美國總統川普18日取消原定對伊朗的攻擊計畫，華府也表明不會放軟對德黑蘭核子計畫的立場後，穆吉塔巴隨即發表強硬言論。他在「X」的一篇貼文中寫道，對抗美國與猶太復國主義者入侵的「第三次神聖防衛（Third Sacred Defense）」最有價值的成果之一，就是伊朗已崛起成為具重大影響力的大國。

喬治華盛頓大學極端主義研究計畫（Program on Extremism）反恐專家穆罕默德博士（Dr. Omar Mohammed）表示：「如果拿掉這種委婉說法，哈米尼這裡所訴諸的，其實就是聖戰（jihad），也就是神聖宗教戰爭。」

穆罕默德進一步表示：「『神聖防衛』是伊斯蘭共和國用來稱呼對侵略者發動聖戰的偏好用語，在什葉派法學中帶有完整的宗教義務意涵。」他還說：「哈米尼以這種方式描述與美國及以色列的戰爭時，不是在形容一場地緣政治衝突，而是在宣告一場聖戰，並將其塑造成宗教義務。」

穆罕默德也表示，這類訊息明確將「美國與猶太復國主義者」視為敵人，「這並不是隨便的措辭。伊斯蘭共和國在穆吉塔巴父親領導下，30多年來一直把仇恨美國與仇恨猶太人，作為伊斯蘭共和國意識形態的兩大支柱。」他還指出：「他如今以最高領袖身分公開發聲，而且這段訊息實質上是在號召對美國與猶太人發動聖戰，這已經告訴外界，他打算成為什麼樣的領導人。」

伊朗 穆吉塔巴 以色列 美國

延伸閱讀

波斯灣盟國斡旋奏效 美暫停攻擊伊朗 油價回落

中東戰爭第80天》川普稱美伊談判有正面進展 最新發展一次看

中東戰爭第79天》川普警告伊朗盡快結束戰爭 最新發展一次看

原定明天就要開炸伊朗！川普稱波灣3國急勸停 「兩三天內」暫不動手

相關新聞

伊朗最高領袖發文談「神聖防衛」！美反恐專家：他在號召聖戰

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）19日在「X」發表一系列貼文，以意識形態與宗教角度詮釋伊朗與美國、以色列之間的戰爭。一名反恐專家指出，這番言論是在訴諸「聖戰（jihad）」，也就是神聖宗教戰爭。

1.5兆美元預算也救不了？伊朗戰爭暴露美軍工危機 專家揭這項「積弊」

美國前國防部長蓋茲（Robert M. Gates）在前總統布希與歐巴馬兩任政府時期，猛烈抨擊功能過多、成本過高的武器系統。如今，川普政府對伊朗發動的戰爭，以及美軍迅速消耗武器的速度，再次讓蓋茲當年的批評重新受到關注，也暴露出美國軍工產業基礎與武器採購系統的深層缺陷。

美情報披露荷莫茲海峽水雷數量！傳北約研議7月執行護航 但有1前提

彭博引述一名北約高層官員透露，北約正研議最快7月初可能在荷莫茲海峽執行護航任務，協助商船通過這條遭封鎖的關鍵水道，前提是屆時海峽仍未恢復安全通行。另一方面，CBS引述多名知情美國官員報導，最新美國情報評估顯示，荷莫茲海峽至少有10枚水雷。

川普：暫緩攻擊伊朗 最遲延至下周

美國總統川普19日表示，伊朗能達成協議的時間很短，可能是2到3天，也可能到下周初截止；川普重申，伊朗不得擁有核子武器，並表示，無論受歡迎與否，他都要展開對伊的軍事行動，以除去伊朗核武。

川普揚言最晚「這時間前」再對伊朗重拳出擊！專家：他的威脅沒人信

美國總統川普再次威脅伊朗，表示若德黑蘭繼續拒絕他要求的重大讓步、無法達成結束美伊戰爭的協議，美國可能發動新一輪攻擊。

川普暫緩對伊襲擊後又放狠話！稱最快周五恢復軍事行動

美國總統川普威脅將在未來幾天恢復對伊朗的打擊，目的在推動德黑蘭同意達成結束衝突協議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。