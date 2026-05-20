1.5兆美元預算也救不了？伊朗戰爭暴露美軍工危機 專家揭這項「積弊」

美國前國防部長蓋茲（Robert M. Gates）在前總統布希與歐巴馬兩任政府時期，猛烈抨擊功能過多、成本過高的武器系統。如今，川普政府對伊朗發動的戰爭，以及美軍迅速消耗武器的速度，再次讓蓋茲當年的批評重新受到關注，也暴露出美國軍工產業基礎與武器採購系統的深層缺陷。

紐約時報報導，蓋茲曾批評，美軍過度追求近乎完美、卻需要多年才能生產完成的高端武器，並主張發展新一代武器，即性能不是頂尖但能以更低成本在幾個月內快速量產。

近20年過去，情況幾乎沒有改變。目前愛國者攔截彈可能需要長達36個月、耗費400萬美元才能生產完成，而美軍在與伊朗的戰爭中，已發射超過1200枚愛國者飛彈，其中部分用來擊落單價僅3.5萬美元、伊朗每月至少可量產200架的「見證者」（Shahed）無人機。蓋茲在受訪時說：「烏克蘭今年將生產700萬架無人機。拜託，我們為什麼做不到？」

五角大廈與國會多年來一直試圖解決這個問題，但大多以失敗告終。如今，國防部長赫塞斯正著手處理。不同的是，包括蓋茲在內的多位防長主張以更少預算做更多事情，赫塞斯則推動美國現代史上規模最大的1.5兆美元國防預算草案。不過，專家表示，美軍在武器設計與製造方式上存在根本性問題，光靠增加預算未必能解決。

有很多單位要為這個問題負責，但保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）軍事專家伊格倫（Mackenzie Eaglen）指出，五角大廈本質上是一個「挑剔的客戶，只進行小批量採購，永遠無法達成規模經濟」。

她指出，五角大廈採購的裝備不只是軍艦與戰機，也包括彈藥，往往需要數年才能製造完成。一旦戰爭爆發，根本沒有「快速補救」的方法來提升產量。她說：「這套系統毫無餘裕，因為政府短視的思維認為，只有戰時才需要這些產能。」

國防部官員表示，他們已準備好改變。赫塞斯呼籲，美軍在武器採購上不該再一味追求極致性能，而應更重視能快速量產、實際可用的武器系統，並批評大型國防承包商與五角大廈官僚體系，呼應了蓋茲當年的批評。在可能獲得大幅增加的軍費支持下，赫塞斯的改革重點包括優先採用商業來源、推動多家供應商，以及要求承包商提升製造能力。

到目前為止，五角大廈已擴大多年期合約數量，目標是將彈藥產量提升至原本的3倍或4倍。高層官員也表示，他們正設法引進新的國防科技公司，移除阻礙這些企業進入市場的官僚障礙。

不過，攔截彈短缺，以及武器生產速度跟不上需求的問題，已引發政府內部憂慮，擔心敵對國家可能因此更加大膽，而盟友也可能重新評估情勢，擔憂美國無法像過去那樣有效保護他們。

聯邦審計署（GAO）前分析師惠勒（Winslow T. Wheeler）指出，問題在於五角大廈文化偏好投資昂貴、且難以長期維持作戰部署的武器系統。他說：「這就是為什麼國防部預算可以高達1.5兆美元，但武器庫存卻仍在縮水、老化，而且無法維護。」

曾大刀闊斧砍掉各軍種心愛計畫的蓋茲表示，即使在預算不斷增加的時代，美國仍將面臨艱難抉擇。五角大廈領導層必須決定哪些傳統武器系統應該保留並加速生產，哪些則該淘汰，而文化改革必須由國防部最高層推動。他說：「五角大廈裡有很多人可以拖慢進度、製造障礙或說不。但能夠凌駕這一切的，只有兩個人：部長與副部長。」