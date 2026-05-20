川普：暫緩攻擊伊朗 最遲延至下周

美國總統川普19日表示，伊朗能達成協議的時間很短，可能是2到3天，也可能到下周初截止；川普重申，伊朗不得擁有核子武器，並表示，無論受歡迎與否，他都要展開對伊的軍事行動，以除去伊朗核武。

美伊衝突仍維持停火，川普18日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國的領導人共同請願，要求美方暫緩周二對伊朗的攻擊計畫。

據了解，在此之前，川普雖然曾警告伊朗當局盡快與美國達成和平協議，但並未透露任何結束美伊停火的計畫。

川普19日表示，中東國家事前並不知情美方的攻擊行動，川普稱他沒有告訴任何人，指這些國家知道美國有可能很快出手，於是向美方致電，希望暫緩攻擊。

川普表示，他在做出攻擊決定的一個小時前被說服，否則19日的攻擊將會按計畫行動。

川普指出，中東國家要求寬容幾天的時間，指伊朗在談判上已展現出明理的態度；至於會等待多久的時間，川普表示，可能是2到3天，也可能到下周初，總之是很短的時間。

川普表示，很多人都跟他說美伊衝突很不受歡迎，不過川普認為，只要大家了解到這攸關伊朗能否取得核子武器，就會支持川普的決定。

川普把觀感不佳的責任歸咎於他沒有時間向大眾說明，指他花太多時間在執行任務，因而沒有好好說明；川普也說，不管受歡迎或不受歡迎，他都必須這麼做，絕對不會讓世界被伊朗炸燬。

美國副總統范斯19日主持白宮記者會，他表示，如果伊朗取得核武，有可能啟動全球的核子競賽，有危美國的安全；范斯表示，只要伊朗願意永遠放棄核武，美國就願意與之達成協議，否則美國將重啟對伊朗的軍事行動。

范斯表示，美伊之間47年以來的關係正迎接重置的機會，但一個巴掌拍不響，需要雙方都同意才行。