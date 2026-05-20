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川普揚言最晚「這時間前」再對伊朗重拳出擊！專家：他的威脅沒人信

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普19日視察白宮外宴會廳施工進度。美聯社
美國總統川普19日視察白宮外宴會廳施工進度。美聯社

美國總統川普再次威脅伊朗，表示若德黑蘭繼續拒絕他要求的重大讓步、無法達成結束美伊戰爭的協議，美國可能發動新一輪攻擊。

衛報報導，川普19日表示，他已取消原本計畫中的新一波空襲，稱：「我今天差一個小時就要做出動手決定了。」他宣稱，伊朗領導人正在「苦苦哀求」想達成協議，但若談判破裂，美國將在未來幾天內發動新一輪打擊，帶來「重大打擊」。

他說：「我的意思是，我會說兩三天內，也許是22日、23日、24日之類的時間，也可能是下周初，在有限時間內採取行動，因為我們不能讓他們擁有新的核武。」

川普原本準備下達的命令，可能打破4月初以來維持至今的停火，但他決定暫緩，顯然因為伊朗透過擔任斡旋方的巴基斯坦遞出進一步的和平方案，也可能與沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國等盟友不願見到戰火重燃有關。

川普近幾周來多次發出威脅，但遲遲未真正付諸行動，使外界越來越認為衝突已陷入僵局。專家指出，美伊雙方都想避免新一輪衝突，但誰也不願承擔政治代價，為達成和平協議而做出必要的讓步。

倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）研究員奎利亞姆（Neil Quilliam）表示：「川普的威脅已完全失去可信度，雙方在願意接受或討論的條件上差距太大，但又都不想重返戰爭。所以現在就是卡住了，而且雙方都不知道該怎麼脫身。」

伊朗仍持續封鎖荷莫茲海峽的大部分航運，美國也對伊朗港口實施海上封鎖。面對川普的新威脅，伊朗官員態度依舊強硬，並形容美國提出的要求「過於苛刻」。巴基斯坦斡旋人員仍試圖彌合雙方巨大分歧，不斷代為傳遞提案，但也抱怨雙方「一直在改變條件」。

伊朗 川普 美伊戰爭 以色列 美國

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