若再遭美攻擊 伊朗恐大舉襲擊鄰國+封鎖紅海曼德海峽

美國總統川普宣稱，原定十九日攻擊伊朗行動已在中東多國請願下暫緩。然而，伊朗已在為可能重新開戰做準備，分析家說，伊朗如果遇襲，可能大舉襲擊鄰國並封鎖紅海航道要衝曼德海峽，讓全球經濟付出沉重代價。

紐約時報報導，德國國際與安全事務研究所伊朗問題專家阿齊齊指出，在今年稍早的美伊戰爭中，伊朗準備迎接一場約三個月的衝突，因此伊朗當時限制飛彈使用量，以持續打擊以色列及區域目標數周。

長期關注伊朗學者及國安高層人士公開言論的阿齊齊說，如果戰爭再次爆發，伊朗領導層預期這將是一場「短時間高強度」戰鬥，伊朗能源基礎設施將遭到大規模協同重擊。

有鑒於此，阿齊齊表示，一旦再次遇襲，伊朗可能每天發射數十枚甚至數百枚飛彈，以便「有效與敵人對抗，並改變對方的算計」。

波斯灣國家的能源基礎設施可能遭遇更猛烈襲擊，因為打擊鄰國油田、煉油廠和港口，是伊朗影響全球經濟並向川普施壓的最有效手段之一，也可能讓阿聯、科威特和沙烏地阿拉伯等國進一步捲入戰爭。

過去幾周，伊朗官員和親政府分析家嚴厲批評阿聯，他們認為，阿聯讓美軍設立基地，間接協助襲擊伊朗。最近的報導也披露，在美以聯軍襲擊伊朗期間，阿聯和沙烏地阿拉伯曾祕密反擊伊朗。

一位接近伊朗安全部隊的分析師哈拉蒂安上月表示，「我們絕對必須讓阿聯回到騎駱駝時代，我們做得到。如果有必要，我們會占領阿布達比」。

阿拉伯波斯灣國家研究所研究員艾爾福內表示，不論這些言論多麼誇張，都反映伊朗革命衛隊領導層的重要思維。

艾爾福內駁斥沙國與伊朗可能簽署互不侵犯條約的報導，稱其「完全不切實際」。他說：「伊朗威脅主要產油國，是少數能約束美國對伊朗行為的關鍵因素之一。」

伊朗還可能試圖控制曼德海峽。這是連接紅海與亞丁灣的狹窄水道，承載全球十分之一貿易量，該水道緊鄰葉門境內青年運動組織所控制的領土，而該組織獲得伊朗支持。

在上一輪戰鬥中，伊朗封鎖荷莫茲海峽，對全球經濟造成巨大影響。哈拉蒂安說，如果美國襲擊伊朗基礎設施，伊朗將通過限制曼德海峽交通來報復。