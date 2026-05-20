中東國家聯合請願 川普：暫緩攻擊伊朗2至3天 看它表現

美國總統川普十八日表示，在中東國家的請願下，他喊停預計十九日攻擊伊朗計畫；川普指出，請願的中東國家認為可在短期內與伊朗達成和平協議，要求美方暫緩攻擊計畫二到三天。

川普也說，美軍在伊朗取得可觀戰果，連中國國家主席習近平都對美軍的實力讚譽有加，感到非常驚奇。

川普十八日在社群平台發文表示，卡達、沙烏地阿拉伯及阿聯領導人共同請願，要求美方暫緩十九日對伊朗的攻擊計畫。

ＣＮＢＣ報導，在此之前，川普並未透露美國計畫在本周結束美伊停火，不過川普日前曾警告伊朗，如果不盡快與美國達成和平協議，將會蕩然無存。

川普表示，請願的中東領袖相信即將與伊朗達成和平協議，認為美國和中東國家都能接受協議的內容；川普並表示，伊朗不會擁有核武。

川普表示，出於對這些中東領袖的尊重，他已經指示國防部長赫塞斯和參謀首長聯席會議主席凱恩，暫停十九日攻擊計畫；不過川普也說，他指示美軍隨時做好準備，若無法達成滿意的和平協議，將全面大規模攻擊伊朗。

川普說明，他會暫緩攻擊，也希望能夠永遠暫緩，美方正與伊朗展開嚴肅談判，就看能不能取得成果；卡達等國領袖認為，已非常接近與伊朗達成協議。

川普說，這是非常正面的發展，美方過去多次以為即將與伊朗達成協議，最後卻沒有成功，但這次有所不同。

川普並表示，美軍已幾乎摧毀伊朗軍隊，他與習近平會面時，習近平對美軍實力讚譽有加。

伊朗官媒十九日報導，伊朗向美國提出最新和平方案，內容包括結束黎巴嫩在內的所有戰線敵對行動、撤出靠近伊朗地區的美軍，以及就戰爭造成的破壞支付賠償。伊朗副外交部長加里巴巴迪說，伊朗同時也尋求美國解除制裁、釋放凍結資金並終止海上封鎖。

路透指出，伊朗這次提出的條款，與先前所提似乎沒有太大差異，而川普上周已拒絕先前的提案，稱其為「垃圾」。