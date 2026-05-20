波斯灣盟國斡旋奏效 美暫停攻擊伊朗 油價回落

美國總統川普表示，他原本計劃19日對伊朗發動攻擊，但在波斯灣盟國領導人的請求下，決定暫緩。他還說，請願的中東國家認為可在短期內與伊朗達成和平協議，要求美方暫緩攻擊計畫二到三天。國際油價應聲走低。

川普18日在社群媒體發文表示，沙烏地阿拉伯、卡達和阿聯的領導人要求，「暫緩我們原訂明天對伊朗發動的軍事打擊，因為目前正在進行嚴肅的談判」。當天稍後他又在一場醫療健保活動上表示，「我延後了一會兒，希望也許是永遠，但可能是一會兒。」

川普表示，出於對這些中東領袖的尊重，他已經指示國防部長赫塞斯和參謀首長聯席會議主席凱恩，暫停19日攻擊計畫；不過川普也不忘說，他指示美軍隨時做好準備，若無法達成滿意的和平協議，將全面大規模攻擊伊朗。

西德州油價19日在亞洲盤一度下跌1.7%，至每桶106.7美元，美股早盤又回到平盤之上震盪；倫敦布蘭特油價一度跌逾2.7%，至109美元。

彭博資訊19日報導，卡達外交部發言人安薩里也證實，川普決定取消對伊朗發動打擊，是對波斯灣國家領導人相關溝通的回應，這些溝通在於確保外交努力能再獲得一次機會。他還表示，區內及與國際夥伴仍持續溝通，以防局勢重新升級。

川普曾多次威脅要對伊朗採取新一波軍事行動，但始終沒有付諸實行。目前無法確認德黑蘭是否已重啟談判。川普表示，如果無法達成可接受的協議，美國已準備好發動攻擊，但他沒有設定最後期限。

這番最新表態凸顯川普在這場衝突的兩難。在美國再次動武的威脅可信度不高下，德黑蘭立場依然強硬。然而一旦局勢升級，油價可能進一步攀升，這是白宮目前不願承擔的風險。

據Axios引述一名美國高階官員和一名知情人士的報導，白宮表示，伊朗17日透過巴基斯坦調解人提出的方案缺乏實質進展，依然未就高濃縮鈾庫存處理方案及暫停進一步鈾濃縮活動作出具體承諾。

與此同時，伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社報導稱，美國一份新版草案的提案中提出，在最終協議達成前，可先解除對伊朗石油銷售的制裁。

不過，一名因事態敏感而要求匿名的美國官員表示，這項報導不實，但未作說明。

根據塔斯尼姆通訊社的說法，伊朗認為美方要求仍然過分，德黑蘭不會以犧牲核計畫為代價結束戰爭。伊朗拒絕在部分核心立場讓步，並堅持要求歸還被凍結資產以及支付戰爭賠償。

川普17日在Truth Social上表示，德黑蘭「最好趕快行動，否則他們將什麼都不剩」。這是他周五返美以來對伊朗發表的最強硬言論。

川普18日並表示，美軍已幾乎摧毀伊朗軍隊，他與習近平會面時，習近平還對美軍實力讚譽有加。

川普上周從北京返程途中曾對記者表示，他與習近平討論了可能解除對購買伊朗原油的中國石油企業制裁的問題。戰爭爆發前，伊朗約90%的石油出口銷往中國。