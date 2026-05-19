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以戰圈地新理想國界？英媒曝遭哈瑪斯突襲後 以色列已占約1千平方公里土地

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
FT報導，自哈瑪斯突襲以色列以來，以軍已在加薩、黎巴嫩及敘利亞占領約1.000公里土地。路透
FT報導，自哈瑪斯突襲以色列以來，以軍已在加薩、黎巴嫩及敘利亞占領約1.000公里土地。路透

自2023年10月哈瑪斯突襲以色列以來，以國總理內唐亞胡政府透過建立「安全區」與長期軍事控制，已在加薩黎巴嫩敘利亞占領約1,000平方公里土地，面積約相當於以色列1949年建國邊界的5%。

英國金融時報（FT）報導，目前以色列新增控制區主要分布在三處，最大是位於黎巴嫩南部，以軍已深入邊境約十多公里，建立所謂「安全區」。以色列宣稱，此舉是為了將真主黨武裝勢力推離邊境，避免其利用反坦克飛彈攻擊以色列北部社區。

內唐亞胡日前更公開表示，以色列已從敵人的火力包圍圈中建立起新的「安全環」，並強調以軍不會輕易撤離。以色列國防部長卡茲甚至揚言，要將控制範圍延伸至利塔尼河（Litani River）一帶。這條河流距離以黎實際邊界最遠可達30公里，是部分以色列右翼人士心中的新理想國界。

在加薩方面，以軍目前控制超過一半領土。除了原有軍事封鎖區，以色列還建立新的緩衝地帶，大量拆除邊境周邊建築與基礎設施，使加薩200萬居民被迫擠在不到戰前40%的土地上生活。聯合國官員指出，以軍正持續壓縮巴勒斯坦人生存空間。

以色列也趁阿塞德政權垮台後擴大在敘利亞南部的軍事陣地，部分軍事行動甚至深入敘利亞境內50公里。儘管以色列並未公開宣布佔領範圍，但觀察家指出，以軍正在建立新的既成事實，以便在未來談判中掌握更多籌碼。

以色列政府對外強調，這些軍事部署是基於國家安全考量，目的是避免哈瑪斯、真主黨或其他敵對勢力再次威脅邊境。但中東各國普遍擔憂，以色列正在利用戰爭與區域混亂，逐步推進長期領土擴張。

觀察家認為，特拉維夫當局正透過建立「安全區」與長期軍事控制，重新塑造邊界與地緣政治格局，尤其在以色列國內右翼民族主義情緒升高後，安全理由與領土野心之間的界線正變得越來越模糊。

以色列 伊朗 美國 哈瑪斯 內唐亞胡 黎巴嫩 加薩 敘利亞 真主黨

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