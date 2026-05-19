伊朗警告若美恢復攻勢將「開闢新戰線」 卡達稱談判需更多時間

伊朗軍方今天警告，若美方恢復攻勢，將「開闢新戰線」應對。此外，卡達政府同日指出，由巴基斯坦斡旋的美伊談判仍需更多時間才能達成協議。

伊朗學生通訊社（ISNA）報導，伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）表示，若敵方對伊朗發動新一波攻擊，「我們將以新裝備與新作戰方式開闢新戰線」。

華府與德黑蘭持續交換方案，試圖結束2月28日爆發的中東戰爭。美伊兩國的脆弱停火自4月8日生效迄今，雙方只舉行過一輪談判。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）今天在記者會上強調：「我們支持巴基斯坦付出的外交努力，該國展現出促成各方會面、尋求解決方案的誠意。我們確實認為，外交斡旋需要更多時間。」

美國總統川普（Donald Trump）昨天在社群媒體發文寫道，卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國的領導人向他提出請求，希望美國延緩原定於今天對伊朗發動的軍事攻擊，理由是目前正進行實質談判。

安薩里說：「我們希望保護本區域的人民，避免他們淪為衝突升級的最大受害者。」

但川普也下令，一旦無法達成可接受的協議，美軍必須做好準備，隨時對伊朗展開「全面且大規模的攻擊」。

阿克拉米尼亞今天也談到，伊朗已利用這段停火時期「強化作戰能力」，但他未進一步說明細節。

根據伊朗學生通訊社，他也重申伊朗持續掌控具戰略意義的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），讓海峽維持封鎖狀態，且有意對通行船隻收費。