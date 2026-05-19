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才喊暫停攻擊…伊朗葛希姆島驚傳爆炸聲 官方急稱「銷毀未爆彈」

聯合報／ 編譯曾子榛／即時報導
一艘油輪4月18日停在荷莫茲海峽的伊朗葛希姆島海域。美聯社
一艘油輪4月18日停在荷莫茲海峽的伊朗葛希姆島海域。美聯社

路透報導，伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述當地官員說法指出，伊朗葛希姆島（Qeshm）19日傳出爆炸聲，原因是銷毀敵軍的未爆彈。稍早伊朗梅爾通訊社（Mehr）亦曾報導過爆炸聲，並稱原因不明。

美國總統川普18日表示，伊朗向美國遞交新的和平提案後，他已暫停原本預定攻擊伊朗計劃，並表示現在有「絕佳機會」達成限制伊朗核武計劃的協議。

目前無法確定美方是否已為空襲做好準備。若美軍發動空襲，代表重啟美國與以色列於2月28日向伊朗發起的戰爭。

伊朗 葛希姆島 以色列 美國

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