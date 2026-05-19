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美國封鎖奏效！伊朗39艘油輪滯留波斯灣 石油出口幾近癱瘓

中央社／ 德黑蘭19日綜合外電報導
美國的封鎖限制了伊朗對遠東市場的石油出口，迫使伊朗將石油儲存在停泊於波斯灣的老舊油輪上。路透通訊社
美國的封鎖限制了伊朗對遠東市場的石油出口，迫使伊朗將石油儲存在停泊於波斯灣的老舊油輪上。路透通訊社

英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國的封鎖限制了伊朗對遠東市場的石油出口，迫使伊朗將石油儲存在停泊於波斯灣的老舊油輪上。

根據倡議團體「聯合反對核子伊朗」（UnitedAgainst Nuclear Iran，UANI）數據，目前約有39艘裝載伊朗石油與石化產品的油輪滯留在波斯灣，較美國4月13日封鎖生效前的29艘有所增加，伊朗哈格島（Kharg Island）石油出口碼頭附近出現大量船隻停泊。

「金融時報」與「聯合反對核子伊朗」也發現，另有13艘疑似油輪停泊在位於阿曼灣（Gulf of Oman）的伊朗查巴哈港（Chabahar Port）外海，該處位於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）東側，正好在美國海軍理論上的封鎖線內。

伊朗的油輪集結似乎顯示美國的封鎖奏效。美方陳述的封鎖目標是針對任何伊朗船隻或疑似運載伊朗貨物的船舶，透過美國海軍實施「臨檢、登船、搜查與扣押」，以切斷伊朗石油收入來源。

美軍中央司令部（CENTCOM）指出，自從實施封鎖以來，已使72艘船隻「改道」返回伊朗港口，並使4艘船隻失去行動能力。

這使伊朗原油大多無法運到境外，並迫使伊朗當局重新啟用老舊油輪，作為海上儲存設施。例如，1艘船齡30年的超級油輪據分析已閒置逾兩年，於4月底開始在波斯灣發出定位訊號。

航運追蹤機構Kpler分析師鳥形結衣（Yui Torikata，音譯）指出，停泊於波斯灣油輪上的伊朗原油數量已達「衝突爆發以來最高水平，且自5月初起居高不下」。

伊朗 石油 波斯灣 以色列 美國 金融時報

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