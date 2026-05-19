伊朗拋最新和平方案！要求「撤美軍＋解除制裁」多項條件

伊朗官媒今天報導，德黑蘭當局向美國提出最新和平方案，內容包括結束黎巴嫩在內的所有戰線敵對行動、撤出靠近伊朗地區的美軍，以及就戰爭造成的破壞支付賠償。

路透社報導，根據伊朗通訊社（IRNA），伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）指出，德黑蘭當局也尋求美國解除制裁、釋放凍結資金，並終止海上封鎖。他的談話是德黑蘭當局首度就最新和平提案發表評論。

根據路透社，伊朗報導這次描述的條款，內容與伊朗先前提出的內容似乎沒有太大差異，美國總統川普上周已拒絕之前的提案，並稱相關主張是「垃圾」。

在伊朗向華府提交新的和平提案後，川普昨天表示，他已暫緩原定對伊朗發動的攻擊，雙方有「很大機會」達成限制伊朗核計畫的協議。

川普在社群媒體發文寫道，卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國領袖請求他暫緩攻擊行動，因為「將會達成一項對美國、所有中東國家乃至其他各地而言，都能接受的協議」。