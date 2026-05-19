全球油市快撐不住？美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊一次看

美國聯手以色列對伊朗的戰爭導致全球能源供應短缺，印度油價一周內漲兩次，讓Uber司機擔心賺不到錢。另根據路透社分析，這場中東戰事已讓全球企業損失至少250億美元。

以下為美伊戰爭對國際經濟、財經市場及民生衝擊的最新情形：

● 伊朗戰爭衝擊全球企業 至少損失250億美元

根據路透社分析，美國與以色列對伊朗的戰爭，已讓全球各地企業損失至少250億美元，且這個數字仍持續攀升。

路透社報導，檢視美國、歐洲與亞洲上市公司自衝突爆發以來所發布的聲明，得以看出這場危機帶來的負面後果。各行各業正設法應對能源價格飆升、供應鏈斷裂，以及伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）所造成的貿易中斷。

分析結果顯示，至少有279家企業因戰爭採取漲價或減產等因應措施，以減緩財務衝擊。其他公司則暫停發放股利或回購股票、強制員工休無薪假、加收燃料附加費，或者尋求政府緊急紓困。

● 瑞恩航空示警：伊朗戰爭添營運變數

愛爾蘭廉價航空公司瑞恩航空（Ryanair）18日公布年度財報，截至今年3月底的過去12個月中，其稅後獲利年增35%，達21億7000萬歐元（約新台幣798億元）；不過中東戰爭仍為其未來一年營運前景蒙上陰影。

瑞恩航空執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）在聲明中表示：「由於下半年前景能見度幾乎為零，加上燃油價格與供應可能劇烈波動，目前仍難對2027會計年度的獲利提出有意義財測。」

● 印度油價一周內調升兩次 司機憂分段漲不停成本增

印度汽油和柴油價格15日已經調漲過，19日再度上漲，短短一周內第2次調漲。Uber司機擔心若分好幾次繼續漲，油價可能會很高，賺不到錢。

印度新聞信託社（PTI）報導，印度油價一周內兩度調升，漲幅最大的是加爾各答（Kolkata），汽油漲到每公升109.70盧比（約新台幣35.42元），柴油每公升上漲到96.07盧比（約新台幣31.53元）。

首都所在的德里（Delhi）汽油漲到每公升98.64盧比，柴油每公升漲到91.58盧比；孟買（Mumbai）汽油漲到每公升107.59盧比，柴油每公升漲到94.08盧比；清奈（Chennai）汽油漲到每公升104.49盧比，柴油每公升漲到96.11盧比。

一名Uber司機拉溫德拉（Ravindra）告訴中央社記者，油價目前都不算漲得太多，但這兩次漲價，是在一周內發生，他擔心會像聽聞的那樣，就是雖然不會一次大漲，但會分幾次陸續漲價，到時候油價可能就真的會很高。

● 肯亞燃油漲價引發抗議 公共運輸業罷工影響通勤族

受伊朗戰爭影響，肯亞燃油價格上漲，導致數座城鎮18日爆發抗議，公共運輸業也發起全國罷工，許多通勤族不得不走路上班。

肯亞能源與石油管理局上周將零售燃油價格最多調漲23.5%，而上月才剛上調24.2%，主因是中東衝突導致全球油氣供應緊縮。

● 美對俄石油制裁豁免再延30天 尋求緩解國際油價飆漲

伊朗戰爭導致全球能源價格持續攀升，美國財政部18日宣布，對已在海上運輸途中的俄羅斯石油的制裁豁免，將再度延長30天。美國目的在緩和國際油市壓力。

美國今年3月首次對海上途中俄羅斯石油發出制裁豁免30天；4月間展延豁免期，如今二度延長期限，根據財政部頒布，新的豁免措施將持續至美東時間6月17日凌晨12時1分。