荷莫茲海峽陷僵局…路透：美伊互不讓步 恐爆發新一輪衝突

中東戰爭延燒3個月後，美國封鎖措施和伊朗對荷莫茲海峽的控制已使雙方陷入僵局。如今雙方都不願讓步，這不僅帶來沉重經濟壓力，爆發新一輪衝突的風險也不斷上升。

根據路透的分析報導，決策者日益擔憂的問題已不再是「協議是否即將達成」，而是華府或德黑蘭（Tehran）在僵持中會不會出現誤判，進而點燃新一波衝突。

如今美國與以色列國內要求發動新一輪攻勢的聲浪愈來愈大。部分官員認為施加更大壓力就能削弱德黑蘭的籌碼，迫使伊朗重返談判桌。

以色列智庫「國家安全研究所」（Institute forNational Security Studies）資深研究員、國防情報局（Israeli Defense Intelligence）伊朗部門前負責人希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）說：「上述理論有個重大問題：我們已經反覆驗證過了，伊朗並沒有屈服。」

數名伊朗官員也向路透表示，飛彈計畫、核能力以及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制權都不是可以用來交易的政策工具，而是國家存續的意識形態根本，放棄這些不叫妥協，而是投降。

目前由巴基斯坦斡旋的多輪間接談判並無突破。美國要求伊朗停止濃縮鈾20年並移交現有庫存；伊朗則要求停止空襲、獲得安全保證、戰爭賠償，以及承認其對荷莫茲海峽的主權，雙方分歧極大。

美國總統川普已警告德黑蘭「時間正一分一秒流逝」，並稱伊朗「最好儘快行動，否則將蕩然無存」。他還揚言若德黑蘭未與華府達成協議，將面臨「極不利的後果」。

國際危機組織（International Crisis Group）伊朗計畫主任瓦茲（Ali Vaez）分析，目前雙方均未展現做出「痛苦讓步」的意願，「雙方都認為時間站在自己這邊，自己占了上風」，正是這種認知讓協議變成不可能的任務。

結果就是，戰前負責全球25%原油與20%液化天然氣運輸的荷莫茲海峽幾乎封鎖，供應鏈與全球經濟壓力持續升高。

然而，在伊朗強硬姿態的背後，接近權力核心的消息人士透露了1個更複雜的現實：隨著通膨失控、失業率攀升，關鍵產業遇襲導致經濟情況惡化，伊朗已不願再維持「不戰不和」的漫長僵局。

消息人士指出，伊朗希望先達成初步協議以結束戰爭，也就是重啟荷莫茲海峽並解除美方封鎖，之後再著手處理解除制裁與核限制這些更棘手的問題。美國則主張結束戰爭應留待後續談判。

美國前官員兼中東談判代表米勒（Aaron DavidMiller）表示，能否控制荷莫茲海峽將是衡量華府成敗的關鍵指標，最終結果也可能決定川普的外交政策。

米勒還說，若在無政治協議的情況下重新開放海峽，意味美國必須部署地面部隊，長期駐紮伊朗領土。

瓦茲則主張，除了川普不願採取、成本極高的選項，海峽問題並無軍事解方，談判才是唯一可行的途徑。

希特里諾維奇說，若高估施壓成效或低估德黑蘭的韌性，都將帶來風險。