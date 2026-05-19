中東戰爭第80天》川普稱美伊談判有正面進展 最新發展一次看

美國與以色列對伊朗軍事行動進入第80天，美國總統川普今天表示，應中東國家領袖請求，延緩原定明天對伊朗發動軍事攻擊的計畫，並稱美伊談判出現「非常正面的進展」。

●美以動向

美國總統川普今天在自家社群媒體真實社群（TruthSocial）宣布，應多個波灣國家領袖的請求，延後原定明天對伊朗發動的攻擊，隨後又稱美伊談判出現「非常正面的進展」。

川普表示，中東盟友告訴他，各方幾乎快達成一項讓伊朗放棄核武的協議，「這是非常正面的進展，但我們要觀察是否能取得實質成果」。

中東戰火導致全球能源價格持續飆升，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，華府決定將航行中的俄羅斯油輪制裁豁免權再延長30天，「讓最脆弱的國家暫時取得目前滯留海上的俄國原油」。

●伊朗動向

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）上週通行量略有回升，據航運追蹤機構Kpler統計，5月11日至17日期間，共有55艘商船通過，比前一週僅19艘通過大幅增加。

伊朗最高安全機構宣布成立新機構「波斯灣海峽管理局」（Persian Gulf Strait Authority，PGSA），負責管理德黑蘭已實質封閉並擬對過往船隻徵收通行費的荷莫茲海峽；伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也指出，計劃對鋪設在荷莫茲海峽的海底電纜收費。

伊朗最高國家安全委員會（Supreme National SecurityCouncil）在社群媒體X上分享「波斯灣海峽管理局」（PGSA）的貼文，表示將提供「即時更新荷莫茲海峽作業及最新發展」。

伊朗革命衛隊表示，他們部隊在伊朗西部靠近伊拉克邊境的庫德斯坦省（Kurdistan），出兵攻擊數個與美國和以色列以有關聯的武裝組織。

革命衛隊刊登在伊朗學生通訊社（ISNA）的聲明中表示，這些來自「伊拉克北部、代表美國和猶太復國主義政權行動的武裝組織，當時正試圖走私大批美國武器和彈藥」進入伊朗。

●油價股匯動態

投資人正在消化中東局勢的多變發展，包括川普宣布延後攻打伊朗。全球2大原油基準價格今天雙雙上漲，美國股市收盤漲跌互見。

紐約商品交易所西德州中級原油6月交割價上揚3.24美元或3.07%，來到每桶108.66美元；倫敦北海布倫特原油7月交割價上漲2.84美元或2.6%，來到每桶112.10美元

●其他國家及組織

自3月2日以黎戰爭爆發以來，以色列的空襲已在黎巴嫩造成逾3000人死亡，儘管4月17日停火協議生效，戰火仍未止息。

黎巴嫩衛生部表示，3月2日至5月18日累計造成3020人死亡，9273人受傷，其中包括211名18歲及以下兒少以及116名醫療人員。

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）表示，在兩國停火談判與直接對話均無法終止戰事的情況下，他將竭盡所能阻止戰爭。

儘管兩國停火延長，以色列持續對黎巴嫩南部發動空襲，真主黨宣稱向以色列北部一個軍事目標發射無人機。

真主黨在聲明中表示，以「敵方以色列軍隊的鐵穹（Iron Dome）系統」為目標，打擊以色列北部一處軍事營地中的鐵穹平台，以回應以色列「違反」停火協議的行動。