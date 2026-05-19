原定明天就要開炸伊朗！川普稱波灣3國急勸停 「兩三天內」暫不動手

美國總統川普18日表示，應卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等波斯灣國家領袖請求，已指示美軍暫緩原定於19日對伊朗執行的軍事攻擊。他表示，目前相關各方正在進行嚴肅談判，「很有可能」達成協議。

川普在真實社群寫道，卡達國王阿勒薩尼（Tamim bin Hamad Al Thani）、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman Al Saud），以及阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）已要求他暫緩對伊朗動武。

川普表示：「依照他們作為偉大領袖與盟友的看法，一項協議將會達成，而這項協議將非常符合美國、中東所有國家，以及其他地區的利益。」並強調，協議的重要前提之一是「伊朗不得擁有核武器」。

川普指出，基於他對上述波斯灣國家領袖的尊重，已指示國防部長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩上將（General Daniel Caine）以及美軍，19日將不會對伊朗執行原定攻擊，但也強調：「一旦未能達成可接受的協議，必須隨時準備立即推進對伊朗發動全面、大規模攻擊。」

川普稍後在另外一場活動上再次談到此事時表示：「有其他國家來找我，他們說我們原本準備明天發動一次非常重大的攻擊。我已經把這件事延後了一段時間，希望可能是永遠延後，但也可能只是暫時延後，因為我們已經和伊朗進行了非常重大的討論，我們會看看這些討論最後會有什麼結果。」

他說，沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯以及其他一些國家要求美方，能否將這項行動延後2到3天，並透露這些國家目前正直接與美方人員及伊朗方面接觸。

川普表示：「看起來，他們很有可能達成某種協議。」他還說：「如果我們能在不把他們炸得天翻地覆的情況下做到這件事，我會非常高興。」