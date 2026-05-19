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原定明天就要開炸伊朗！川普稱波灣3國急勸停 「兩三天內」暫不動手

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普18日在華府白宮園區的艾森豪行政辦公大樓出席醫療保健負擔能力活動並發表談話。歐新社
美國總統川普18日在華府白宮園區的艾森豪行政辦公大樓出席醫療保健負擔能力活動並發表談話。歐新社

美國總統川普18日表示，應卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等波斯灣國家領袖請求，已指示美軍暫緩原定於19日對伊朗執行的軍事攻擊。他表示，目前相關各方正在進行嚴肅談判，「很有可能」達成協議。

川普在真實社群寫道，卡達國王阿勒薩尼（Tamim bin Hamad Al Thani）、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman Al Saud），以及阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）已要求他暫緩對伊朗動武。

川普表示：「依照他們作為偉大領袖與盟友的看法，一項協議將會達成，而這項協議將非常符合美國、中東所有國家，以及其他地區的利益。」並強調，協議的重要前提之一是「伊朗不得擁有核武器」。

川普指出，基於他對上述波斯灣國家領袖的尊重，已指示國防部長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩上將（General Daniel Caine）以及美軍，19日將不會對伊朗執行原定攻擊，但也強調：「一旦未能達成可接受的協議，必須隨時準備立即推進對伊朗發動全面、大規模攻擊。」

川普稍後在另外一場活動上再次談到此事時表示：「有其他國家來找我，他們說我們原本準備明天發動一次非常重大的攻擊。我已經把這件事延後了一段時間，希望可能是永遠延後，但也可能只是暫時延後，因為我們已經和伊朗進行了非常重大的討論，我們會看看這些討論最後會有什麼結果。」

他說，沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯以及其他一些國家要求美方，能否將這項行動延後2到3天，並透露這些國家目前正直接與美方人員及伊朗方面接觸。

川普表示：「看起來，他們很有可能達成某種協議。」他還說：「如果我們能在不把他們炸得天翻地覆的情況下做到這件事，我會非常高興。」

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