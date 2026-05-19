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川普稱應波灣盟國要求 「暫緩明日對伊朗發動攻擊」

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擬結束美伊停火 川普：中東國家請願暫緩攻擊2到3天

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普18日表示，在中東國家的請願之下，他喊停預計19日攻擊伊朗的計畫；川普指出，請願的中東國家認為可以在短期內與伊朗達成和平協議，要求美方暫緩攻擊計畫2到3天。

另外，川普也指出，美軍在伊朗取得非常可觀的戰果，連中國國家主席習近平都對美軍的實力讚譽有加，感到非常驚奇。

正值美伊衝突仍維持停火之際，川普18日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國的領導人共同請願，要求美方暫緩19日對伊朗的攻擊計畫。

根據CNBC報導，在此之前，川普並未透露美國計畫在本周二結束美伊停火，不過川普日前曾警告伊朗，如果德黑蘭當局不盡快與美國達成和平協議，否則他們將會蕩然無存。

川普表示，請願的中東領袖相信即將與伊朗達成和平協議，認為美國和中東國家都能接受協議的內容；川普並表示，伊朗不會擁有核子武器。

川普表示，出於他對這些中東領袖的尊重，他已經指示國防部長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）等，暫停19日的攻擊計畫；不過川普也說，他也指示美軍隨時做好準備，若無法達成滿意的和平協議，將對伊朗展開全面的大規模攻擊。

川普說明，他會暫緩攻擊，也希望能夠永遠暫緩，指美方正與伊朗展開嚴肅的談判，就看能不能取得成果；卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等領袖請願，希望美方能暫緩攻擊2到3天的時間，他們認為已非常接近與伊朗達成協議。

川普說，這是非常正面的發展；川普指出，美方過去多次以為即將與伊朗達成協議，但最後卻沒有成功，不過川普認為說，這次有所不同。

川普並表示，美軍對伊朗的軍事行動已幾乎摧毀伊朗的軍隊，並表示，他在與習近平會面之後，習近平對美軍的實力讚譽有加，指習近平對美軍感到非常驚奇，川普稱美國擁有世界上最偉大的軍隊。

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