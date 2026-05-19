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川普稱應波灣盟國要求 「暫緩明日對伊朗發動攻擊」

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川普稱應波灣盟國要求 「暫緩明日對伊朗發動攻擊」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普表示，原定周二對伊朗發動軍事打擊，但在沙烏地阿拉伯、卡達與阿聯領導人要求下暫緩行動。歐新社
川普表示，原定周二對伊朗發動軍事打擊，但在沙烏地阿拉伯、卡達與阿聯領導人要求下暫緩行動。歐新社

美國總統川普表示，他原本計劃在週二對伊朗發動攻擊，但在波斯灣盟國領導人的請求下取消。這些國家爭取更多的時間，希望能透過外交途徑解決衝突。

川普在社群媒體發文表示，沙烏地阿拉伯、卡達和阿聯的領導人要求「暫緩我們原訂明天對伊朗發動的軍事打擊，因為目前正在進行嚴肅的談判」。

川普曾多次威脅要對伊朗採取新一波軍事行動，但始終沒有付諸實行。目前無法確認德黑蘭方面是否已重啟談判。川普表示，如果無法達成可接受的協議，美國已準備好發動攻擊，但他沒有設定最後期限。

他的最新表態顯示他在這場衝突裡的兩難處境。在美國再次動武的威脅可信度不高的情況下，德黑蘭立場依然強硬。然而，一旦局勢升級，油價可能進一步攀升，這是白宮目前不願承擔的風險。

在川普發布最新言論後，油價回吐日間大部分漲幅。美國公債殖利率也隨之回落，股市跌幅收窄。

周一稍早，華盛頓和德黑蘭雙雙拒絕了對方提出的新和平方案，認為不足以促成協議。

根據Axios引述一名美國高階官員和一名知情人士的報導，白宮表示，伊朗周日透過巴基斯坦調解人提出的方案缺乏實質進展，依然未就高濃縮鈾庫存的處理方案以及暫停進一步鈾濃縮活動作出具體承諾。

與此同時，伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社報導稱，美國一份新版草案的提案中提出，在最終協議達成前，可以先解除對伊朗石油銷售的制裁。不過，一名因事態敏感而要求匿名的美國官員表示，這項報導不實，但未作進一步說明。

根據塔斯尼姆通訊社的說法，伊朗認為美方要求仍然過分，德黑蘭不會以犧牲核計畫為代價結束戰爭。伊朗拒絕在部分核心立場上讓步，並堅持要求歸還被凍結資產以及支付戰爭賠償。

川普正努力推動恢復波斯灣關鍵石油出口，他威脅說，如果無法達成協議，將重新對伊朗發動打擊。他警告伊朗「時間正在流逝」。

川普周日在Truth Social上表示，德黑蘭「最好趕快行動，否則他們將什麼都不剩」。這是他周五返美以來對伊朗發表的最強硬言論。

川普上周從北京返程途中曾對記者表示，他與中國國家主席習近平討論了可能解除對購買伊朗原油的中國石油企業制裁的問題。戰爭爆發前，伊朗約90%的石油出口銷往中國。

在川普發出威脅數小時前，一座位於阿聯的核電站遭無人機襲擊，再次凸顯停火局勢的脆弱。阿聯國防部表示，這架無人機是從阿聯西部方向發射，另有兩架無人機遭到攔截。

國際原子能總署在社群媒體發文指出，核電站的3號機組已啟用緊急柴油發電機供電。阿布達比媒體辦公室表示，這起事件未造成核輻射影響。

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