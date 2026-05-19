美國與伊朗和談陷僵局 川普稱不考慮對德黑蘭讓步

美國總統川普今天告訴「紐約郵報」，在收到伊朗就和平協議談判所做出令人失望的最新回應後，他對於向德黑蘭當局做出任何讓步「並不抱持開放態度」。

川普（Donald Trump）接受紐約郵報（New YorkPost）電話訪問表示，伊朗知道「即將會發生什麼事」。

川普接受電話訪問期間，他似乎否決了伊朗昨天的外交談判提案。

當被問到他15日表達願意接受伊朗暫停鈾濃縮作業長達20年的言論時，川普則回覆：「目前我對於任何事情都不抱持開放態度。」

他還說道：「我真的無法跟你們談這件事，目前發生太多事情了。」

川普結束訪問中國行程之後，據報他上週末與國安團隊進行磋商，討論針對伊朗的下一步行動，預計明天還將召開更多會議。

他提及，自己對於德黑蘭當局並不感到「沮喪」，同時明確指出伊朗完全清楚美國可以施加更大壓力。

川普也聲稱：「我可以告訴你，他們比以往任何時候都更想達成協議，因為他們知道我們－知道很快會發生什麼事情。」