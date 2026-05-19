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中東戰火 全球企業至少損失7959億元

聯合報／ 國際中心／綜合報導

路透十八日報導，自二月底美國以色列伊朗開戰以來，已令全球企業損失至少二五○億美元（約台幣七九五九億元）且持續攀升。

根據亞美歐上市公司自二月底以來的聲明，各行各業正致力因應能源價格攀升和供應鏈斷裂，與美伊「雙封鎖」荷莫茲海峽（下稱海峽）造成的貿易中斷。

至少二七九家企業採取漲價或減產等應對措施，以舒緩財務衝擊。其他企業則暫停發放股利或回購股票、強制員工休無薪假、加收燃料附加費或尋求政府緊急紓困。

在美國家電製造商惠而浦將全年獲利預測腰斬且暫停配息後，其執行長（ＣＥＯ）畢勒直言，「這種程度的產業衰退，與我們在全球金融危機時觀察到的情況類似，甚至比其他的經濟衰退期更嚴重」。

分析師說，隨著經濟成長放緩，企業定價能力將減弱，固定成本將更難攤提，恐威脅自第二季起的利潤率。物價持續上漲也可能推升通膨，進一步打擊業已脆弱的消費者信心。

在中東戰事進入第三個月下，寶僑、馬來西亞保險套製造商Karex及日本豐田汽車等都對愈來愈高的損失示警。海峽遭封鎖使國際油價飆至每桶一百美元以上，漲幅逾五成。

海峽關閉推升航運成本且壓縮原物料供應，並切斷對貨物流通至關重要的貿易路線。肥料、氦、鋁、聚乙烯和其他關鍵原料的供應也受衝擊。根據路透調查，五分之一企業答覆，這場戰爭蒙受財務損失，這些企業從美妝、輪胎、洗衣精到郵輪與航空服務等產業。

麥當勞ＣＥＯ肯普欽斯基指出，燃油價格急遽上漲正使低收入消費者降低需求，而高油價是當前最大問題。全球消費品巨擘Newell Brands財務長（ＣＦＯ）爾塞格五月稍早也提到，國際油價每桶每上漲五美元，企業成本就將增加約五百萬美元。德國汽車輪胎與零件製造商馬牌集團也預估，自第二季起鑒於國際油價飆漲推升原料價格，成本將增加至少一億歐元。

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