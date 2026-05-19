快訊

基隆市今晚傳出1例疑似漢他病毒患者 疾管署：正在釐清調查中

獨／指數連結型保單年底開放 金管會畫定五大遊戲規則

戰情再起 川普警告伊朗：時間不多了

聯合報／ 編譯茅毅盧思綸、廖振堯／綜合報導
據傳美國和以色列可能將重啟對伊朗的攻擊行動。圖為十七日在伊朗德黑蘭一個廣場，軍方人員教男童用槍。（法新社）
據傳美國和以色列可能將重啟對伊朗的攻擊行動。圖為十七日在伊朗德黑蘭一個廣場，軍方人員教男童用槍。（法新社）

美國伊朗的談判陷入僵局。美國總統川普十七日在自創社媒真實社群發文警告伊朗「時間正一分一秒過去」。美國新聞網站Axios同日引述兩位官員報導，他十九日將在白宮戰情室召集國安團隊主要成員，討論重啟對伊朗的軍事行動方案。

伊媒半官方的塔斯尼姆通訊社，十八日引述一位接近伊方談判團隊的消息人士報導，伊方已透過巴方轉交十四點最新終戰方案。

川普在上述發文中寫道，「對伊朗來說，時間正一分一秒過去，他們最好開始動起來，快點，否則（他們）將什麼都不剩；時間非常重要！」

川普十七日接受Axios訪問時又聲稱，「我們想達成協議」，他相信伊朗也想，自己正等他們提出新方案，但希望新方案比上一次的好，否則他們受到的攻擊力道將遠比過去猛烈，屆時他們將「一無所有」，這種情況應非伊朗所願。

Axios也引述一位知情人士報導，川普十六日在美國維吉尼亞州高爾夫球俱樂部與國安官員討論伊朗問題。美國副總統范斯、中東特使威科夫、國務卿魯比歐與中情局（ＣＩＡ）局長拉特克利夫均與會。

以色列公共廣播公司（Ｋａｎ）引述一位以色列高官報導，川普翌日則和以色列總理內唐亞胡通話約半小時，討論美以聯手恢復空襲伊朗。以色列安全內閣成員艾金明言，若川普決定重燃戰火，那以方準備好了。

另外，伊朗外交部發言人巴格赫里十八日表示，伊美對話正持續透過調解方巴基斯坦進行；對上述川普的最新威脅，巴格赫里說，「我們知道如何應付」，伊朗不會將涉及該國權益的議題拿來談判或做出妥協。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十七日報導，在開戰後，伊朗各地已連兩個多月舉行由政府支持的夜間集會，並開始動員民眾抗美。近來德黑蘭街頭更出現軍方指導民眾使用ＡＫ-４７等槍械的攤位，甚至可見孩童把玩槍械。

在接受軍方人員指導後，伊朗國營電視台節目主持人及主播更直接在攝影棚內朝天花板開槍。這些跡象凸顯德黑蘭正為可能重燃的戰火做準備。

在二月底開戰前就和伊朗交惡的阿拉伯聯合大公國，其首都阿布達比西部巴拉卡核能發電廠外圍一部發電機十七日遭無人機攻擊而引發火災，所幸核電廠機組正常運作且安全無虞，也未傳出人員傷亡。這是開戰以來首次有核電廠遭攻擊。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

阿聯核電廠驚傳遇襲！川普撂話：伊朗不快達成協議恐臨1後果

中東戰爭第79天》川普警告伊朗盡快結束戰爭 最新發展一次看

川普：伊朗若不同意協議將蕩然無存 傳將開戰情室會議

川普再嗆伊朗 不同意協議將會「蕩然無存」

相關新聞

戰情再起 川普警告伊朗：時間不多了

美國和伊朗的談判陷入僵局。美國總統川普十七日在自創社媒真實社群發文警告伊朗「時間正一分一秒過去」。美國新聞網站Axios同日引述兩位官員報導，他十九日將在白宮戰情室召集國安團隊主要成員，討論重啟對伊朗的軍事行動方案。

中東戰火 全球企業至少損失7959億元

路透十八日報導，自二月底美國與以色列對伊朗開戰以來，已令全球企業損失至少二五○億美元（約台幣七九五九億元）且持續攀升。

因應中東衝突 路透：巴基斯坦派戰機與8000軍人赴沙國

巴基斯坦根據共同防禦協議，已向沙烏地阿拉伯部署8000名軍人、一個戰機中隊及一套防空系統。巴國加強與沙國軍事合作，但同時...

伊朗戰爭衝擊全球企業 路透：至少損失250億美元

根據路透社分析，美國與以色列對伊朗的戰爭，已讓全球各地企業損失至少250億美元，且這個數字仍持續攀升

伊朗備戰氣氛升高！軍方街頭擺攤教民眾用槍 主播攝影棚開火畫面曝

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美伊戰爭爆發以來，伊朗全國已連續近3個月舉行由政府支持的夜間集會，動員民眾對抗美國。不過，近幾日德黑蘭街頭開始出現軍方教授民眾使用武器的公共槍枝攤位，甚至可見孩童把玩槍械；國營電視台主持人更直接在攝影棚內開火。這些跡象顯示，日益強硬的伊朗當局，正為可能進一步升高衝突做準備。

川普再嗆伊朗 不同意協議將會「蕩然無存」

川普總統17日警告伊朗，如果德黑蘭不盡快與美國達成和平協議，「將會蕩然無存」。川普總統並駁回伊朗最新的和平提議，稱其不可接受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。