戰情再起 川普警告伊朗：時間不多了

美國和伊朗的談判陷入僵局。美國總統川普十七日在自創社媒真實社群發文警告伊朗「時間正一分一秒過去」。美國新聞網站Axios同日引述兩位官員報導，他十九日將在白宮戰情室召集國安團隊主要成員，討論重啟對伊朗的軍事行動方案。

伊媒半官方的塔斯尼姆通訊社，十八日引述一位接近伊方談判團隊的消息人士報導，伊方已透過巴方轉交十四點最新終戰方案。

川普在上述發文中寫道，「對伊朗來說，時間正一分一秒過去，他們最好開始動起來，快點，否則（他們）將什麼都不剩；時間非常重要！」

川普十七日接受Axios訪問時又聲稱，「我們想達成協議」，他相信伊朗也想，自己正等他們提出新方案，但希望新方案比上一次的好，否則他們受到的攻擊力道將遠比過去猛烈，屆時他們將「一無所有」，這種情況應非伊朗所願。

Axios也引述一位知情人士報導，川普十六日在美國維吉尼亞州高爾夫球俱樂部與國安官員討論伊朗問題。美國副總統范斯、中東特使威科夫、國務卿魯比歐與中情局（ＣＩＡ）局長拉特克利夫均與會。

以色列公共廣播公司（Ｋａｎ）引述一位以色列高官報導，川普翌日則和以色列總理內唐亞胡通話約半小時，討論美以聯手恢復空襲伊朗。以色列安全內閣成員艾金明言，若川普決定重燃戰火，那以方準備好了。

另外，伊朗外交部發言人巴格赫里十八日表示，伊美對話正持續透過調解方巴基斯坦進行；對上述川普的最新威脅，巴格赫里說，「我們知道如何應付」，伊朗不會將涉及該國權益的議題拿來談判或做出妥協。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十七日報導，在開戰後，伊朗各地已連兩個多月舉行由政府支持的夜間集會，並開始動員民眾抗美。近來德黑蘭街頭更出現軍方指導民眾使用ＡＫ-４７等槍械的攤位，甚至可見孩童把玩槍械。

在接受軍方人員指導後，伊朗國營電視台節目主持人及主播更直接在攝影棚內朝天花板開槍。這些跡象凸顯德黑蘭正為可能重燃的戰火做準備。

在二月底開戰前就和伊朗交惡的阿拉伯聯合大公國，其首都阿布達比西部巴拉卡核能發電廠外圍一部發電機十七日遭無人機攻擊而引發火災，所幸核電廠機組正常運作且安全無虞，也未傳出人員傷亡。這是開戰以來首次有核電廠遭攻擊。