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肯亞燃油漲價引發抗議 公共運輸業罷工影響通勤族
受伊朗戰爭影響，肯亞燃油價格上漲，導致數座城鎮今天爆發抗議，公共運輸業也發起全國罷工，許多通勤族不得不走路上班。
路透社報導，肯亞運輸業聯盟（Transport SectorAlliance）昨天表示，為抗議最新油價調漲措施，旗下協會所屬車輛將自午夜起停駛。警方則說將採取行動，應對任何干擾秩序的行為。
肯亞能源與石油管理局上週將零售燃油價格最多調漲23.5%，而上月才剛上調24.2%，主因是中東衝突導致全球油氣供應緊縮。
今天上午，通往首都奈洛比的道路被罷工的運輸業者及零散的抗議民眾封鎖。
部分地區的警方發射催淚瓦斯，一些抗議民眾則焚燒輪胎堵住主要道路，加劇交通壅塞，讓許多通勤族動彈不得。
在肯亞主要港口城市蒙巴薩（Mombasa），這波罷工也引發耽誤供應的疑慮。
財政部長姆巴迪（John Mbadi）接受公民電視台（Citizen TV）訪問時表示，財政部和能源部希望今天稍晚與公共運輸業者開會討論解決方案。他並指出，目前的油價已是補貼過了的。
肯亞幾乎所有燃油產品都是從中東進口。這波燃油上漲使得運輸費用飆漲，也推升基本物資價格，讓本來就苦於高昂生活成本的家庭壓力更大。
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