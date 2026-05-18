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因應中東衝突 路透：巴基斯坦派戰機與8000軍人赴沙國

中央社／ 伊斯蘭馬巴德18日綜合外電報導
巴基斯坦根據共同防禦協議，已向沙烏地阿拉伯部署8000名軍人。示意圖／ingimage
巴基斯坦根據共同防禦協議，已向沙烏地阿拉伯部署8000名軍人。示意圖／ingimage

巴基斯坦根據共同防禦協議，已向沙烏地阿拉伯部署8000名軍人、一個戰機中隊及一套防空系統。巴國加強與沙國軍事合作，但同時也是美伊戰爭的主要調解方。

本次部署規模首度由路透社揭露，3名安全事務官員與兩位政府消息人士均證實此事。他們表示，這是一支具作戰能力的大規模部隊，目的是在沙國進一步遇襲時支援沙國軍方。

巴基斯坦軍方與外交部、沙烏地阿拉伯政府媒體辦公室均未回應針對部署的置評請求。

巴基斯坦與沙國去年簽署這項防禦協議，全部條款均屬機密內容，不過雙方曾說，協議要求兩國在對方遇襲時必須協防。巴國國防部長阿瑟夫（KhawajaAsif）先前也暗示，該協議將沙國置於巴國的核保護傘下。

根據消息人士，巴基斯坦4月初向沙國派遣一個約由16架飛機組成的完整中隊，主要是巴國與中國共同研製的雷電戰機（JF-17，中國稱梟龍戰機）。兩名安全事務官員還透露，巴國也另外派出兩支無人機中隊。

這5名知情人士皆指出，這次部署包括約8000名軍人及一套中國紅旗9（HQ-9）防空系統，必要時將進一步增派兵力。

他們提到，這些裝備均由巴基斯坦人員操作，相關經費則由沙國提供。

根據兩名安全事務官員的說法，這批於伊朗衝突期間派出的軍事及空軍人員，主要負責顧問與訓練任務。

不過有消息人士指出，這次部署的規模與組成－戰機、防空系統及數千名軍人－顯示巴基斯坦提供的並非僅是象徵性或顧問性質支援。

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