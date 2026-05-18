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伊朗戰爭衝擊全球企業 路透：至少損失250億美元

中央社／ 紐約18日綜合外電報導
根據路透社分析，美國與以色列對伊朗的戰爭，已讓全球各地企業損失至少250億美元。（路透）
根據路透社分析，美國與以色列對伊朗的戰爭，已讓全球各地企業損失至少250億美元。（路透）

根據路透社分析，美國以色列伊朗的戰爭，已讓全球各地企業損失至少250億美元，且這個數字仍持續攀升。

路透社報導，檢視美國、歐洲與亞洲上市公司自衝突爆發以來所發布的聲明，得以看出這場危機帶來的負面後果。各行各業正設法應對能源價格飆升、供應鏈斷裂，以及伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）所造成的貿易中斷。

分析結果顯示，至少有279家企業因戰爭採取漲價或減產等因應措施，以減緩財務衝擊。其他公司則暫停發放股利或回購股票、強制員工休無薪假、加收燃料附加費，或者尋求政府緊急紓困。

繼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄羅斯侵略烏克蘭之後，這場戰爭成為衝擊全球商業活動的最新動盪事件，也使市場看淡今年下半年經濟前景，且目前幾乎沒有美伊兩國即將達成和平協議的跡象。

在美國家電製造商惠而浦（Whirlpool）將全年獲利預測腰斬並暫停配息後，其執行長畢勒（MarcBitzer）告訴分析師：「這種程度的產業衰退，與我們在全球金融危機時觀察到的情況類似，甚至比其他經濟衰退期更嚴重。」

分析師表示，隨著經濟成長放緩，企業定價能力將減弱，固定成本將更難攤提，恐威脅第2季及之後的利潤率。物價持續上漲也可能推升通膨，進一步打擊本已脆弱的消費者信心。

原料與供應成本齊漲

隨著衝突邁入第3個月，民生消費品大廠寶僑（Procter & Gamble）、馬來西亞保險套製造商Karex、日本豐田汽車（Toyota）等企業均對日益累積的損失提出警告。

伊朗封鎖全球能源要道荷莫茲海峽，使國際油價飆升至每桶100美元以上，與戰前相比漲幅逾50%。

海峽關閉推升航運成本、壓縮原物料供應，並切斷對貨物流通至關重要的貿易路線；肥料、氦、鋁、聚乙烯及其他關鍵原料的供應也受到衝擊。

根據路透社調查，1/5企業表示因戰爭蒙受財務損失，這些公司涵蓋從生產美妝、輪胎、洗衣精到營運郵輪與航空服務等各產業。

大多數受影響企業位於英國與歐洲，當地本就承受較高能源成本，還有近1/3來自亞洲，反映前述地區均高度依賴中東石油及燃料產品。

與關稅衝擊規模相近

作為對照，截至去年10月，數以百計企業指出，美國總統川普（Donald Trump）去年實施的關稅措施已使企業成本增加逾350億美元。

若將戰爭相關成本量化，航空公司是最大苦主，由於航空燃油價格幾乎增至兩倍，相關成本高達近150億美元。豐田汽車也預估承受43億美元損失，寶僑則估計稅後獲利將減少10億美元。

速食業巨頭麥當勞（McDonald's）本月稍早警告，供應鏈持續受阻下，預期長期成本通膨加劇。

麥當勞執行長肯普欽斯基（Chris Kempczinski）說，燃油價格驟漲正削弱低收入消費者需求，「目前最大問題就是高油價」。

油價衝擊擴大

近40家工業、化學及材料企業表示，由於依賴中東供應石化產品，公司將被迫調漲產品價格。

全球消費品巨擘Newell Brands財務長爾塞格（MarkErceg）本月稍早指出，國際油價每桶每上漲5美元，公司成本就會增加約500萬美元。

德國汽車輪胎和零件製造商馬牌集團（Continental）也預期，第2季起由於油價飆漲推升原料價格，成本將增加至少1億歐元。

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