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內唐亞胡：哈瑪斯突襲以色列 主謀幾已剷除

世界日報／ 綜合17日電
以色列總理內唐亞胡宣稱以軍已經控制加薩60%地區。(美聯社)
以色列總理內唐亞胡宣稱以軍已經控制加薩60%地區。(美聯社)

以色列總理內唐亞胡17日表示，以色列幾乎完成加薩戰爭一項關鍵目標，即剷除所有策畫10月7日突襲的主謀。

中央社引述法新社報導，內唐亞胡上述談話前，以色列軍方宣布，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯武裝支翼指揮官哈達德（Izz al-Din al-Haddad）於15日在加薩的空襲中遭到擊斃。

內唐亞胡於2023年10月7日突襲之後承諾鎖定並且清除攻擊行動的主謀。根據以色列官方數據進行統計，這起事件造成1221人喪生。

內唐亞胡在每周內閣會議中表示：「我承諾過，參與大屠殺和綁架行動的每一位主謀都將遭到剷除，無一倖免，現在我們已經非常接近完成這項任務。」

自從哈瑪斯發動跨境攻擊以來，以色列軍方和情報單位持續針對該組織在加薩和區域內的高層政治領袖及武裝指揮官展開獵殺行動。

在這場戰爭期間，以色列已經宣布對多名哈瑪斯領袖進行暗殺，包括該組織前政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。

以色列士兵也擊斃哈瑪斯軍事領袖辛瓦（Yahya Sinwar）。外界普遍認為他是10月7日襲擊主謀之一。

長期擔任哈瑪斯武裝派系指揮官、同被視為襲擊主謀的戴夫（Mohammed Deif）也於戰爭期間遭到擊殺。

以色列的襲擊也鎖定黎巴嫩的哈瑪斯成員，以及與該組織結盟、伊朗支持的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨高層，包括該組織前領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）。

內唐亞胡17日強調，目前以軍已經控制加薩60%地區。這項說法顯示，軍方仍持續擴張在加薩的行動範圍。媒體近期報導，以軍已經朝新畫設的「橘線」（Orange Line）推進。

根據美國斡旋、去年10月10日正式生效的以哈停火協議，以色列部隊本應撤退至加薩境內的「黃線」（Yellow Line），使其掌控逾50%巴勒斯坦領土。

以色列 伊朗 美國

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