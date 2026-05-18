中東戰爭第79天》川普警告伊朗盡快結束戰爭 最新發展一次看

美國與以色列對伊朗軍事行動進入第79天，美國總統川普警告伊朗，如果德黑蘭不盡快與美國達成和平協議，「他們將會蕩然無存」。

美以動向

美國總統川普今天向伊朗發出新警告，表示伊朗必須迅速採取行動終結這場動搖中東局勢、並推升能源價格的衝突。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「對伊朗而言，時間正一分一秒流逝，他們最好開始行動，趕快，否則將會蕩然無存。」他隨後強調：「時間至關重要！」

黎巴嫩官方媒體表示，以色列今天對黎巴嫩東部一棟公寓發動飛彈攻擊，造成一名巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）指揮官及其17歲的女兒喪生。爆炸發生在巴貝克村（Baalbek）郊區，救難人員在瓦礫堆中搜尋生還者。

與此同時，黎巴嫩衛生部表示，以色列對黎巴嫩南部城鎮的攻擊共造成5人死亡，其中包括2名兒童，並導致至少15人受傷。

根據黎巴嫩當局，自戰爭爆發以來，以色列的攻擊已在黎巴嫩造成2900多人死亡，其中包括自4月17日停火協議生效以來的400多名死者。

伊朗動向

伊朗媒體指出，在華府針對伊朗所提的終結戰爭談判議程所做出的最新回應中，並未做出任何具體讓步。

根據梅爾通訊社（Mehr）指出：「美國未提出任何實質讓步，卻想取得在戰爭期間未能獲得的利益，這將導致談判陷入僵局。」

油價股匯動態

美國和伊朗的停戰談判明顯停滯，加上昨天阿拉伯聯合大公國一座核能電廠遭到攻擊，國際油價今天持續上漲逾1%。

阿聯阿布達比西部巴拉卡核能發電廠（BarakahNuclear Power Plant）外圍一部發電機今天遭無人機擊中，並引發火災，幸未造成人員傷亡。這是美國與伊朗在2月底戰爭爆發後，首度有核電廠遭受攻擊。

布倫特原油期貨價格上漲1.36美元或1.24%，報每桶110.62美元；美國西德州中級原油上揚1.84美元或1.75%，報每桶107.26美元。

其他國家及組織

沙烏地阿拉伯今天表示，成功攔截3架從伊拉克領空進入的無人機，並且予以摧毀。

沙國國防部發言人馬里奇（Turki al-Maliki）表示，這些無人機今天上午進入境內，表示國防部「保留在適當時間和地點作出回應的權利」。

阿拉伯聯合大公國當局表示，阿布達比邦一座核能發電廠附近今天遭到一架無人機攻擊而引發火警，所幸事件未造成傷亡，輻射等級也未受影響。

阿布達比媒體辦公室表示，該飛行物擊中「達夫拉（Al Dhafra）地區巴拉卡核能發電廠的內圍防護邊界外側的一部外部發電機」。

沙國外交部譴責這起攻擊是對該區域的「威脅」。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（RafaelGrossi）也在社群平台X上發文表示：「任何威脅核安全的軍事活動都是不可接受的。」

巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）今天在德黑蘭與伊朗首席談判代表兼國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）會面。

卡利巴夫在會後表示：「該地區一些政府曾認為美國的存在能帶來安全，但近期事件顯示，這種存在不僅無法提供安全，反而為不安全局勢創造條件。」

長期以來，伊斯蘭馬巴德當局持續在為伊朗與美國調停和平談判，並於上月主辦一場涉及雙方代表的高層會議。