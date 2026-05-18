快訊

金宣虎、高允貞爆假戲真做？《愛情怎麼翻譯》CP同款小物藏玄機

台股收低280點跌破10日線 台積電收2,240元下挫25元

520罕見3吉日齊聚…命理師揭3神加持正財爆棚 忌3事恐害到自己

聽新聞
0:00 / 0:00

阿聯核電廠遭無人機攻擊失火 怒批「違反國際法的恐攻」

世界日報／ 綜合報導
阿拉伯聯合大公國在阿布達比的巴拉卡核能發電廠18日遭到一架無人機攻擊而引發火警。(美聯社)
阿拉伯聯合大公國在阿布達比的巴拉卡核能發電廠18日遭到一架無人機攻擊而引發火警。(美聯社)

阿拉伯聯合大公國當局表示，阿布達比邦一座核能發電廠附近18日遭到一架無人機攻擊而引發火警，所幸事件未造成傷亡，輻射等級也未受影響。

中央社轉述法新社報導，阿聯國防部指出，鎖定該設施的無人機為「從西部邊境方向進入國境」三架其中之一。

該飛行物擊中「達夫拉(Al Dhafra)地區巴拉卡核能發電廠(Barakah Nuclear Power Plant)的內圍防護邊界外側的一部外部發電機」。

國防部指出，目前相關調查仍在進行中，待完成後將公布進一步消息。

阿聯總統顧問加爾加希(Anwar Gargash)在譴責相關行動時，似乎指涉伊朗及其地區代理組織。

他在社群平台X上寫道：「無論主犯或透過其代理人之一針對巴拉卡潔淨核能廠展開針對性的恐怖攻擊，都是危險的升級行為。」

他稱這起事件是「違反所有國際法與規範的黑暗場景」，指控犯罪者漠視阿聯平民性命。

獲伊朗支持、配備無人機的武裝組織活躍於伊拉克，德黑蘭在葉門的青年武裝運動(Houthi，另胡塞組織)叛軍也擁有戰鬥等級無人機。

阿聯外交部聲明指出，政府「以最強烈措辭譴責這起無端恐怖攻擊」，強調「在任何情況下都不會容忍對安全和主權的任何威脅」。

巴拉卡核能發電廠於2020年啟用，位在首都阿布達比以西200公里的沙烏地阿拉伯和卡達邊境的附近。

依國營阿拉伯聯合大公國核能公司(Emirates Nuclear Energy Company)2024年說法，該電廠提供全國最多達四分之一電力需求。

聯邦核能管理局(Federal Authority for Nuclear Regulation)證實，這起火警未影響電廠安全及關鍵系統運作能力，所有機組均正常運作。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

阿聯石油工業區遭伊朗無人機攻擊 導致3人受傷

阿聯稱攔截伊朗飛彈與無人機 德黑蘭否認攻擊

阿聯國營石油公司油輪遇襲 譴責伊朗海盜行徑

伊朗外長：阿聯積極參與美以對伊戰爭

相關新聞

川普再嗆伊朗 不同意協議將會「蕩然無存」

川普總統17日警告伊朗，如果德黑蘭不盡快與美國達成和平協議，「將會蕩然無存」。川普總統並駁回伊朗最新的和平提議，稱其不可接受。

內唐亞胡：哈瑪斯突襲以色列 主謀幾已剷除

以色列總理內唐亞胡17日表示，以色列幾乎完成加薩戰爭一項關鍵目標，即剷除所有策畫10月7日突襲的主謀。

伊朗要收荷莫茲海底電纜費 多國面臨斷網風險

伊朗在美伊戰爭中成功封鎖荷莫茲海峽後，如今將目光轉向全球經濟的隱形命脈：海底電纜。德黑蘭計畫對鋪設在該海峽的海纜收費，並暗示可能干擾資料傳輸，令歐亞與中東部分地區面臨網路中斷風險。

阿聯核電廠遭無人機攻擊失火 怒批「違反國際法的恐攻」

阿拉伯聯合大公國當局表示，阿布達比邦一座核能發電廠附近18日遭到一架無人機攻擊而引發火警，所幸事件未造成傷亡，輻射等級也未受影響。

中東戰爭第79天》川普警告伊朗盡快結束戰爭 最新發展一次看

美國與以色列對伊朗軍事行動進入第79天，美國總統川普警告伊朗，如果德黑蘭不盡快與美國達成和平協議，「他們將會蕩然無存」

美伊談判膠著油價三連漲 臨入夏用電高峰祭出緊急措施國家已近80國

國際油價周一連續三日上漲，美伊雙方在結束數周來戰事並重開荷莫茲海峽的談判上仍然分歧。全球已有近80個國家相繼推出緊急措施，保護本國經濟，如今能源危機正進入更危險的新階段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。