川普再嗆伊朗 不同意協議將會「蕩然無存」

川普總統17日警告伊朗，如果德黑蘭不盡快與美國達成和平協議，「將會蕩然無存」。川普總統並駁回伊朗最新的和平提議，稱其不可接受。

川普稱美軍已大幅削弱伊朗，以及美軍暫時不打但可能重新考慮打擊的目標，更說如果伊朗提不出更好的協議，將遭受「更沉重的打擊」。

川普在他的真實社群(Truth Social)平台發文表示：「對伊朗來說，時間正在一分一秒地流逝，他們最好開始行動，趕快，否則將會蕩然無存。」他強調：「時間至關重要」。

網路媒體Axios報導，兩名美國官員表川普預計將於19日在白宮戰情室(White House Situation Room)召集國家安全團隊，討論軍事行動方案。

知情人士透露，川普17日在維吉尼亞州的高爾夫俱樂部與國安團隊會面討論伊朗問題，與會官員包括副總統范斯(JD Vance)、白宮特使威科夫(Steve Witkoff)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)、中央情報局(CIA)局長拉特克利夫(John Ratcliffe)。

川普告訴Axios，他仍然認為伊朗希望達成協議，並表示他正在等待伊朗提出修改後的方案，他希望新方案能比幾天前提出的方案更好。川普拒絕為與伊朗的談判設定具體期限，說道：「我們希望達成協議，他們還沒有達到預期。他們必須達到我們的預期，否則將遭受重創，他們不會想這樣。」他還表示，如果伊朗不提出更好的方案，美國將「比以往更加嚴厲」的打擊伊朗，「時間緊迫。他們最好趕快行動，否則就什麼都不會剩下了。」

紐約郵報(New York Post)則報導，川普曾多次聲稱美軍已經擊沉伊朗海軍並摧毀其飛彈和火箭發射能力。在訪中後返美的航班上，他因被問到伊朗武器庫據稱仍完好無損而對一名記者大發雷霆，「你應該感到羞恥，我真的認為這是叛國行為。」

在15日晚上播出的福斯新聞採訪中，川普表示「我們的攻勢猛烈程度難以置信。看著吧，我們放過了他們的橋梁，放過了他們的電力設施，我們可以在兩天內把那些全部摧毀。兩天就摧毀一切。」

川普17日又在「真實社群」(Truth Social)上發布一段AI生成影片，顯示他下令攻擊一架伊朗飛機。