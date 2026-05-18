伊朗要收荷莫茲海底電纜費 多國面臨斷網風險

伊朗在美伊戰爭中成功封鎖荷莫茲海峽後，如今將目光轉向全球經濟的隱形命脈：海底電纜。德黑蘭計畫對鋪設在該海峽的海纜收費，並暗示可能干擾資料傳輸，令歐亞與中東部分地區面臨網路中斷風險。

有線電視新聞網(CNN)報導，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)海底電纜負責傳輸歐洲、亞洲與波斯灣間大量網際網路及金融交易資料，伊朗希望向全球幾大科技企業收取相關使用費。

伊朗軍方發言人佐法哈里(Ebrahim Zolfaghari)上周在社群平台X宣布：「我們將對網路纜線收費。」

伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)相關媒體報導，德黑蘭希望從荷莫茲海峽獲利的計畫，將要求谷歌(Google)、微軟(Microsoft)、Meta和亞馬遜(Amazon)等企業遵守相關法律；海底電纜業者則得為纜線通行支付授權費，且維修及保養權將專屬伊朗公司。

在前述企業中，有部分確實投資了穿越荷莫茲海峽跟波斯灣的海纜，但目前並不確定是否有經過伊朗海域。

同時，外界也不清楚伊朗當局要如何強迫科技巨頭遵守規定，畢竟美國制裁措施已禁止企業向伊朗付款。

海底電纜是全球連接的基礎，承載世界絕大部分網路與資料傳輸。海纜若遭破壞，影響遠不止於連線速度，還可能威脅銀行系統、軍事通訊、人工智慧(AI)雲端基礎設施、遠距工作、線上遊戲及串流服務等各式各樣活動。

確實有數條大型洲際海底電纜經過荷莫茲海峽，不過阿拉伯聯合大公國「哈布圖爾研究中心」(Habtoor Research Center)資深研究員阿邁德(Mostafa Ahmed)表示，由於伊朗長年存在安全風險，國際營運商多刻意避開伊朗海域，讓大部分纜線集中鋪設在海峽靠阿曼側的狹窄地帶。

然而，電信市場研究公司TeleGeography研究部門主任莫爾丁(Alan Mauldin)說，有「獵鷹」(Falcon)與「海灣橋梁國際」(Gulf Bridge International)等兩條海纜經過伊朗領海。 伊朗計畫對鋪設在荷莫茲海峽的海底電纜收費，並暗示可能干擾資料傳輸。(路透)

阿邁德表示，伊朗伊斯蘭革命衛隊擁有作戰潛水員、小型潛艦及水下無人機，對海底電纜構成威脅，而海纜遇襲可能引發跨洲的骨牌式「數位災難」。阿邁德補充道，印度很大一部分的網路流量可能也會受到波及，威脅該國龐大外包產業，損失恐上看數十億美元。

阿邁德指出，荷莫茲海峽是新加坡等亞洲資料樞紐及部分歐洲海纜登陸站之間的關鍵數位走廊，任何中斷情況都可能拖慢歐亞的金融與跨境交易，東非部分地區也恐出現大規模斷網。

儘管海纜損壞可能嚴重衝擊中東及部分亞洲國家，TeleGeography表示：「截至2025年，穿越荷莫茲海峽的海纜僅占全球國際頻寬不到1%」。