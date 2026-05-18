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沙烏地：無人機從伊拉克領空飛入 成功攔截3架

中央社／ 利雅德／開羅17日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯今天表示，成功攔截3架從伊拉克領空進入的無人機，並且予以摧毀。

法新社報導，沙烏地國防部發言人馬里奇（Turkial-Maliki）指出，這些無人機今天上午進入境內，表示國防部「保留在適當時間和地點作出回應的權利」。

路透社報導，國防部表示，將採取必要行動措施，因應任何試圖侵犯主權與安全的行為。

雖然自從4月停火生效以來，伊朗衝突期間的敵對行動大多趨緩，但近期仍有從伊拉克向包括沙烏地和科威特在內波斯灣（Persian Gulf）國家發射的無人機。

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