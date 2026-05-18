沙烏地：無人機從伊拉克領空飛入 成功攔截3架

伊朗半官方的法斯通訊社（Fars News Agency）17日報導，美國已就與伊朗的潛在和平協議，提出五項主要條件，包括：美國不支付任何賠償或損害賠償金；伊朗須將400公斤的濃縮鈾移除並移交給美國；伊朗的核能基礎設施，必須限制在單一組運作設施內；美方將僅釋放少於25%的伊朗凍結資產；若要暫停所有領域的敵對行動，前提是重啟談判。

2026-05-17 19:37