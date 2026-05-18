聽新聞
0:00 / 0:00
沙烏地：無人機從伊拉克領空飛入 成功攔截3架
沙烏地阿拉伯今天表示，成功攔截3架從伊拉克領空進入的無人機，並且予以摧毀。
法新社報導，沙烏地國防部發言人馬里奇（Turkial-Maliki）指出，這些無人機今天上午進入境內，表示國防部「保留在適當時間和地點作出回應的權利」。
路透社報導，國防部表示，將採取必要行動措施，因應任何試圖侵犯主權與安全的行為。
雖然自從4月停火生效以來，伊朗衝突期間的敵對行動大多趨緩，但近期仍有從伊拉克向包括沙烏地和科威特在內波斯灣（Persian Gulf）國家發射的無人機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。