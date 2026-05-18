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川普：伊朗若不同意協議將蕩然無存 傳將開戰情室會議

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國總統川普今天警告伊朗，如果德黑蘭不盡快與美國達成和平協議，「他們將會蕩然無存」。

美國新聞網站Axios今天引述兩位美國官員報導，川普預計19日在白宮戰情室（White House SituationRoom）召開會議，與國家安全顧問群討論因應伊朗的軍事行動方案。

路透社無法立即查證報導內容的真實性。

法新社報導，川普在他的真實社群（Truth Social）平台發文表示：「對伊朗來說，時間正在一分一秒地流逝，他們最好開始行動，趕快，否則將會蕩然無存。」他強調：「時間至關重要！」

作為黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）主要支持者的伊朗神權體制堅持，必須先在黎巴嫩達成持久停火，才能就更廣泛和平協議與川普談判。德黑蘭拒絕接受所提協議內容令川普沮喪。

一名以色列軍方官員今天表示，儘管以色列與黎巴嫩已經同意延長停火，但真主黨於週末期間向以色列及其部隊發射約200枚射彈。

華府與德黑蘭於4月8日同意停戰，但和平談判陷入停滯，零星攻擊持續發生。

伊朗媒體今天報導，美國針對伊朗所提終戰議程的回應未能作出任何具體讓步。

法斯通訊社（Fars News Agency）報導，華府提出一份5點要求清單，其中包括伊朗僅能維持一座核設施運作，並須將其高純度濃縮鈾庫存轉移至美國。

伊朗 黎巴嫩 川普 以色列 美國

延伸閱讀

伊朗媒體：美國回應德黑蘭終戰提案缺乏實質讓步

川普警告對伊朗失去耐心 要求盡快達成協議

紐時：美以最快本周恢復攻擊伊朗

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