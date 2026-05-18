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無人機攻擊阿聯核電廠外火警 機組正常運作安全無虞

中央社／ 阿布達比17日綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國當局表示，阿布達比邦一座核能發電廠附近今天遭到一架無人機攻擊而引發火警，所幸事件未造成傷亡，輻射等級也未受影響。

法新社報導，阿聯國防部指出，鎖定該設施的無人機為「從西部邊境方向進入國境」3架其中之一。

該飛行物擊中「達夫拉（Al Dhafra）地區巴拉卡核能發電廠（Barakah Nuclear Power Plant）的內圍防護邊界外側的一部外部發電機」。

國防部指出，目前相關調查仍在進行中，待完成後將公布進一步消息。

阿聯總統顧問加爾加希（Anwar Gargash）在譴責相關行動時，似乎指涉伊朗及其地區代理組織。

他在社群平台X上寫道：「無論主犯或透過其代理人之一針對巴拉卡潔淨核能廠展開針對性的恐怖攻擊，都是危險的升級行為。」

他稱這起事件是「違反所有國際法與規範的黑暗場景」，指控犯罪者漠視阿聯平民性命。

獲伊朗支持、配備無人機的武裝組織活躍於伊拉克，德黑蘭在葉門的盟友青年運動（Houthi）叛軍也擁有戰鬥等級無人機。

阿聯外交部聲明指出，政府「以最強烈措辭譴責這起無端恐怖攻擊」，強調「在任何情況下都不會容忍對安全和主權的任何威脅」。

巴拉卡核能發電廠於2020年啟用，位在首都阿布達比以西200公里的沙烏地阿拉伯和卡達邊境的附近。

依國營阿拉伯聯合大公國核能公司（EmiratesNuclear Energy Company）2024年說法，該電廠提供全國最多達1/4電力需求。

聯邦核能管理局（Federal Authority for NuclearRegulation）證實，這起火警未影響電廠安全及關鍵系統運作能力，所有機組均正常運作。

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