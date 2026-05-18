川習會當天 伊朗扣押陸安保船

華爾街日報十六日報導，伊朗十四日在荷莫茲海峽附近扣押一艘屬於中國大陸「深港海事安保」的「匯川號」，這似乎表明，即使中國是伊朗強大的支持者，德黑蘭也不允許中國船舶有武裝保護。這是自二月底美伊開戰以來首起私人保全船舶被扣押的事件。

十四日正是眾所矚目的北京「川習會」。英國智庫皇家國際事務研究所主任瓦基爾說，伊朗此舉旨在提醒中國人，誰在控制荷莫茲海峽。

伊朗十四日扣押在中國香港註冊的匯川號，該船主要提供武裝警衛，被扣押時懸掛宏都拉斯國旗，距阿拉伯聯合大公國富查伊哈港東北方約六十一點二公里。

對此，二○一三年創立的深港海事安保指稱，伊朗當局當時要臨檢，令匯川號駛入伊朗水域。由於波斯灣與阿曼灣沿岸國的港口對槍枝使用有限制，故保全公司通常將武器存放在離岸的船舶上，也使這種船舶形同「海上軍火庫」。

分析家指出，鑒於伊朗正和美國及以色列交戰，故任何外國船舶在伊朗附近攜帶武器，都可能引發伊方疑慮。加拿大皇家軍事學院教授史皮林提到，伊朗可能對匯川號此時到底打算來做什麼等感到惱怒。

深港海事安保雖強調與中國政府及軍方無關，但客戶包括多家中國國企。中國軍方較欠缺全球護航經驗，十幾年前非洲索馬利亞海盜對民間船舶造成的威脅又與日俱增，中國政府才在訂定嚴格規範下，允許私人海事保全公司成立。