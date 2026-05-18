新代號 美擬大錘行動再打伊

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）引述兩位美國官員報導，若美以伊三方停火破裂且總統川普決定重啟大規模作戰行動，美軍正考慮將對伊朗的戰爭正式從「史詩怒火行動」更名為「大錘行動」。

相關討論凸顯川普政府考慮重啟對伊朗戰爭的認真程度，並可能讓川普主張，必須就對伊作戰請求國會授權的六十天期限將重算。

據美國「戰爭權力法」，總統須在採取軍事行動後四十八小時內通知國會，並在六十天內撤回美軍，除非國會宣戰或授權使用武力。美國二月底對伊朗開戰，三月二日正式通知國會，六十天期限五月一日截止。美伊四月初停火，國務卿魯比歐日前稱史詩怒火行動已結束。

一位白宮官員說，只要對伊朗重新開戰，都將以新的名稱和行動執行，美國政府認為這等於重啟六十天計時。該官員也說，目前考慮的名稱不只大錘行動。紐約時報十五日已引述兩位中東官員報導，美以正準備最快本周可能恢復對伊朗的攻擊行動。

伊軍高階發言人警告，美國若試圖再次對伊朗採取行動，將招致受更猛烈的打擊。阿拉伯聯合大公國阿布達比當局十七日說，境內巴拉卡核電廠當天因無人機攻擊發生火警。無人立即聲稱動手。

伊朗法斯通訊社十七日報導稱，美國對伊方終戰提案的回應列出五項條件，包括要求伊朗只保留一處核設施運行，且要將其高純度濃縮鈾轉交美國，未做任何實質讓步。

伊朗塔斯尼姆通訊社十七日引述知情人士報導，國會議長卡利巴夫已獲最高領袖穆吉塔巴同意出任「對中國事務特別代表」。川普十五日在「川習會」後說，中國大陸國家主席習近平同意伊朗須重新開放荷莫茲海峽。

另外，全球最大航空母艦、美軍「福特號」十六日結束長達十一個月的任務返回維吉尼亞州，艦上五千名官兵終於得與家人團聚。

福特號去年六月前往地中海，同年十月調往加勒比海，參與今年一月抓捕委內瑞拉強人馬杜洛，之後調往中東。美國海軍學會新聞網報導，福特號本次執行三二六天海上巡弋任務，是越戰後五十多年來航艦執行的最久任務。

福特號與兩艘護航驅逐艦均回到諾福克海軍基地。福特號主要洗衣區域三月中旬曾起火，其後被迫在希臘克里特島長時間維修。美國國防部長赫塞斯出席返航歡迎儀式。上述三艦被授予美軍部隊的最高榮譽「總統單位勳章」。