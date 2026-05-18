聽新聞
0:00 / 0:00

新代號 美擬大錘行動再打伊

聯合報／ 編譯王曉伯、茅毅高詣軒／綜合報導　
美軍航艦「福特號」歷經十一個月的海外任務後，十六日返回維吉尼亞州母港諾弗克。（美聯社）
美軍航艦「福特號」歷經十一個月的海外任務後，十六日返回維吉尼亞州母港諾弗克。（美聯社）

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）引述兩位美國官員報導，若美以伊三方停火破裂且總統川普決定重啟大規模作戰行動，美軍正考慮將對伊朗的戰爭正式從「史詩怒火行動」更名為「大錘行動」。

相關討論凸顯川普政府考慮重啟對伊朗戰爭的認真程度，並可能讓川普主張，必須就對伊作戰請求國會授權的六十天期限將重算。

據美國「戰爭權力法」，總統須在採取軍事行動後四十八小時內通知國會，並在六十天內撤回美軍，除非國會宣戰或授權使用武力。美國二月底對伊朗開戰，三月二日正式通知國會，六十天期限五月一日截止。美伊四月初停火，國務卿魯比歐日前稱史詩怒火行動已結束。

一位白宮官員說，只要對伊朗重新開戰，都將以新的名稱和行動執行，美國政府認為這等於重啟六十天計時。該官員也說，目前考慮的名稱不只大錘行動。紐約時報十五日已引述兩位中東官員報導，美以正準備最快本周可能恢復對伊朗的攻擊行動。

伊軍高階發言人警告，美國若試圖再次對伊朗採取行動，將招致受更猛烈的打擊。阿拉伯聯合大公國阿布達比當局十七日說，境內巴拉卡核電廠當天因無人機攻擊發生火警。無人立即聲稱動手。

伊朗法斯通訊社十七日報導稱，美國對伊方終戰提案的回應列出五項條件，包括要求伊朗只保留一處核設施運行，且要將其高純度濃縮鈾轉交美國，未做任何實質讓步。

伊朗塔斯尼姆通訊社十七日引述知情人士報導，國會議長卡利巴夫已獲最高領袖穆吉塔巴同意出任「對中國事務特別代表」。川普十五日在「川習會」後說，中國大陸國家主席習近平同意伊朗須重新開放荷莫茲海峽。

另外，全球最大航空母艦、美軍「福特號」十六日結束長達十一個月的任務返回維吉尼亞州，艦上五千名官兵終於得與家人團聚。

福特號去年六月前往地中海，同年十月調往加勒比海，參與今年一月抓捕委內瑞拉強人馬杜洛，之後調往中東。美國海軍學會新聞網報導，福特號本次執行三二六天海上巡弋任務，是越戰後五十多年來航艦執行的最久任務。

福特號與兩艘護航驅逐艦均回到諾福克海軍基地。福特號主要洗衣區域三月中旬曾起火，其後被迫在希臘克里特島長時間維修。美國國防部長赫塞斯出席返航歡迎儀式。上述三艦被授予美軍部隊的最高榮譽「總統單位勳章」。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

美若重啟攻打伊朗 行動名稱擬改為「大錘行動」

美以最快本周再攻伊 美擬擴大轟炸目標或更名「大錘行動」

紐時：美以最快本周恢復攻擊伊朗

川習會剛結束…傳美以正密集準備再攻伊朗 最快這時恢復打擊

相關新聞

耐心正在耗盡...伊朗媒體：美開出五條件 要談和平協議

伊朗半官方的法斯通訊社（Fars News Agency）17日報導，美國已就與伊朗的潛在和平協議，提出五項主要條件，包括：美國不支付任何賠償或損害賠償金；伊朗須將400公斤的濃縮鈾移除並移交給美國；伊朗的核能基礎設施，必須限制在單一組運作設施內；美方將僅釋放少於25%的伊朗凍結資產；若要暫停所有領域的敵對行動，前提是重啟談判。

川習會當天 伊朗扣押陸安保船

華爾街日報十六日報導，伊朗十四日在荷莫茲海峽附近扣押一艘屬於中國大陸「深港海事安保」的「匯川號」，這似乎表明，即使中國是伊朗強大的支持者，德黑蘭也不允許中國船舶有武裝保護。這是自二月底美伊開戰以來首起私人保全船舶被扣押的事件。

新代號 美擬大錘行動再打伊

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）引述兩位美國官員報導，若美以伊三方停火破裂且總統川普決定重啟大規模作戰行動，美軍正考慮將對伊朗的戰爭正式從「史詩怒火行動」更名為「大錘行動」。

美以最快本周再攻伊 美擬擴大轟炸目標或更名「大錘行動」

自2月底開打的中東戰事，目前在技術上處於停火狀態，川普總統也剛結束訪中行程。紐約時報15日引述兩位中東官員報導，美國和以色列緊鑼密鼓地準備可能恢復對伊朗的攻擊行動，最快就在本周，規模則是自4月8日三方停火以來最大。

歐洲想走荷莫茲 伊朗官媒：已有國家來談通行協議

伊朗國家電視台16日報導，已有歐洲國家與伊朗當局接觸，就船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的議題進行協商，但報導未指明是哪些國家。

美與巴林提荷莫茲海峽決議案 傅聰：無意義

川習會結束，雙方未就伊朗鎮荷莫茲峽解除封鎖達成任何明確協議。路透報導，中國常駐聯合國代表傅聰15日表示，美國和巴林共同發起關於荷莫茲海峽的決議草案，有關內容和提出的時機都不妥當，通過草案無助於解決荷莫茲海峽問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。