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耐心正在耗盡...伊朗媒體：美開出五條件 要談和平協議
伊朗半官方的法斯通訊社（Fars News Agency）17日報導，美國已就與伊朗的潛在和平協議，提出五項主要條件，包括：美國不支付任何賠償或損害賠償金；伊朗須將400公斤的濃縮鈾移除並移交給美國；伊朗的核能基礎設施，必須限制在單一組運作設施內；美方將僅釋放少於25%的伊朗凍結資產；若要暫停所有領域的敵對行動，前提是重啟談判。
法斯通訊社並未引述消息來源。
該通訊社並補充，根據美國的回應，即使伊朗滿足了上述所有條件，來自美國和以色列的侵略威脅依然存在。
美國總統川普結束北京兩天訪問後，隨即再度升高對伊朗施壓力道。他15日在返美途中表示，自己對伊朗「耐心正在耗盡」，並強調已與中國國家主席習近平達成共識，認為伊朗不能擁有核武，且荷莫茲海峽須重新開放。
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