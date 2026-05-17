伊朗揚言收荷莫茲海峽海纜費 斷網風險成新戰略手段

伊朗在戰時成功封鎖荷莫茲海峽後，如今將目光轉向全球經濟的隱形命脈：海底電纜。德黑蘭計劃對鋪設在該海峽的海纜收費，並暗示可能干擾資料傳輸，令歐亞與中東部分地區面臨網路中斷風險。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）海底電纜負責傳輸歐洲、亞洲與波斯灣間大量網際網路及金融交易資料，伊朗希望向全球幾大科技企業收取相關使用費。

伊朗政府相關媒體模糊地威脅，若企業拒絕付費，海纜資料傳輸可能受到干擾。伊朗國會議員上週也討論了一項計畫，考慮對連結阿拉伯國家與歐亞的海纜採取措施。

伊朗軍方發言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）上週在社群平台X宣布：「我們將對網路纜線收費。」

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關媒體報導，德黑蘭希望從荷莫茲海峽獲利的計畫，將要求谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、Meta和亞馬遜（Amazon）等企業遵守相關法律；海底電纜業者則得為纜線通行支付授權費，且維修及保養權將專屬伊朗公司。

在前述企業中，有部分確實投資了穿越荷莫茲海峽跟波斯灣的海纜，但目前並不確定是否有經過伊朗海域。

同時，外界也不清楚伊朗當局要如何強迫科技巨頭遵守規定，畢竟美國制裁措施已禁止企業向伊朗付款。

隨著美國總統川普（Donald Trump）結束訪中行程返國，外界日益擔憂美伊戰爭恐再度爆發，伊朗也愈來愈強調，除軍事力量外，德黑蘭仍握有其他強大施壓工具。

此舉凸顯荷莫茲海峽不僅具能源出口價值，伊朗也設法將其地理優勢轉變為長遠的經濟與戰略實力。

海底電纜是全球連接的基礎，承載世界絕大部分網路與資料傳輸。海纜若遭破壞，影響遠不止於連線速度，還可能威脅銀行系統、軍事通訊、人工智慧（AI）雲端基礎設施、遠距工作、線上遊戲及串流服務等各式各樣活動。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）中東地區主管艾斯芬岱利（Dina Esfandiary）指出：「伊朗的目標在於對全球經濟施加龐大代價，好讓沒有人再敢攻擊伊朗。」

確實有數條大型洲際海底電纜經過荷莫茲海峽，不過阿拉伯聯合大公國「哈布圖爾研究中心」（HabtoorResearch Center）資深研究員阿邁德（MostafaAhmed）表示，由於伊朗長年存在安全風險，國際營運商多刻意避開伊朗海域，讓大部分纜線集中鋪設在海峽靠阿曼側的狹窄地帶。

然而，電信市場研究公司TeleGeography研究部門主任莫爾丁（Alan Mauldin）說，有「獵鷹」（Falcon）與「海灣橋梁國際」（Gulf Bridge International）等兩條海纜經過伊朗領海。

伊朗從未明言將破壞海纜，但其官員、國會議員及國家相關媒體都一再表達要懲罰華府區域盟友的意圖。這似乎是伊朗為攻擊鄰國而發展的新型不對稱作戰策略。

阿邁德表示，伊朗伊斯蘭革命衛隊擁有作戰潛水員、小型潛艦及水下無人機，對海底電纜構成威脅，而海纜遇襲可能引發跨洲的骨牌式「數位災難」。

伊朗的波斯灣鄰國可能面臨網路連線嚴重中斷，衝擊油氣出口及銀行等關鍵產業。阿邁德補充道，印度很大一部分的網路流量可能也會受到波及，威脅該國龐大外包產業，損失恐上看數十億美元。

阿邁德指出，荷莫茲海峽是新加坡等亞洲資料樞紐及部分歐洲海纜登陸站之間的關鍵數位走廊，任何中斷情況都可能拖慢歐亞的金融與跨境交易，東非部分地區也恐出現大規模斷網。

儘管海纜損壞可能嚴重衝擊中東及部分亞洲國家，TeleGeography表示：「截至2025年，穿越荷莫茲海峽的海纜僅占全球國際頻寬不到1%。」