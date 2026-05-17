中東戰爭第78天／福特號出海326天創紀錄 最新發展一次看

美國與以色列對伊朗軍事行動進入第78天。全球最大航空母艦「福特號」完成326天部署後，今天返回美國，創下越戰以來美軍航艦最長一次部署紀錄。

以下是法新社與財經新聞網CNBC彙整的中東戰爭最新情勢。

● 美以動向

美國方面，福特號（USS Gerald R. Ford）今天返回維吉尼亞州，結束歷時326天的部署任務。

執行任務期間，福特號曾在馬杜洛（Nicolas Maduro）擔任委內瑞拉總統時協助美軍逮捕行動，接著轉往中東支援美國與伊朗的戰爭。

以色列方面，以軍持續在黎巴嫩對抗伊朗支持的什葉派基本教義組織真主黨（Hezbollah）。

儘管以色列與黎巴嫩前一天剛同意延長停火，以方今天再度對真主黨發動新一波空襲。黎國媒體報導，南部至少5個村莊遭到轟炸。

以色列軍方並表示，1名士兵在黎巴嫩南部作戰時陣亡，自3月初與真主黨開戰以來，已有21名軍人在相關衝突中喪生。

● 伊朗動向

伊朗國營電視台報導稱，在中國、日本和巴基斯坦等東亞多國的船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）之後，歐洲各國也已開始與德黑蘭當局展開談判。報導並未透露更多細節。

另一方面，伊朗國家足球隊預計18日前往土耳其集訓，並辦理赴美簽證，以備戰下月開幕、由美加墨共同主辦的世界盃。

● 油價股匯動態

瑞銀（UBS）估計，全球石油庫存已從2月底逾80億桶，降至4月底的78億桶；若需求維持不變，5月底恐逼近歷史低點76億桶。國際能源總署（IEA）警告，荷莫茲海峽若持續封鎖，今夏油價與燃料價格恐進一步飆升。

摩根大通（JP Morgan）指出，數十億桶庫存中，實際可動用的僅約8億桶，其餘須維持管線運作。若荷莫茲海峽9月仍未重開，全球石油庫存恐降至危險水位68億桶，屆時流通網絡一旦失靈，全球經濟恐陷入停擺。

● 其他國家及組織

巴基斯坦內政部長今天抵達伊朗首都德黑蘭（Tehran），盼在伊朗與美國之間達成脆弱的停火後，能推動兩方陷入僵局的和平談判。

伊朗封鎖荷莫茲海峽影響下，伊拉克新任石油部長表示，伊拉克經由荷莫茲海峽出口的石油於4月驟降至1000萬桶，遠低於平時的9300萬桶。

同樣受到影響的，還有非洲國家葛摩聯邦（Comoros）。伊朗戰爭推升全球燃料價格上漲之際，葛摩聯邦連日爆發抗議行動，而這場抗議行動已因警民衝突釀1死而演變成致命事件。