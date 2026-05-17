美以最快本周再攻伊 美擬擴大轟炸目標或更名「大錘行動」

自2月底開打的中東戰事，目前在技術上處於停火狀態，川普總統也剛結束訪中行程。紐約時報15日引述兩位中東官員報導，美國和以色列緊鑼密鼓地準備可能恢復對伊朗的攻擊行動，最快就在本周，規模則是自4月8日三方停火以來最大。

美國官員表示，若目前的停火破裂，總統川普決定重啟大規模作戰行動，美國軍方正考慮將對伊朗的戰爭正式更名為「大錘行動」(Operation Sledgehammer)。

川普高階幕僚已為他一旦決定重燃戰火擬定多套計畫，包括擴大轟炸伊朗的軍事與基礎設施目標，或派特種部隊進入伊朗伊斯法罕核設施，追查深埋地下的高純度濃縮鈾，以打破美伊戰爭目前的僵局。而幾百名美軍特種部隊官兵3月就抵中東。

川普：2天就能摧毀伊基建

川普15日重申，伊朗透過調解方巴基斯坦轉交的美伊終戰方案回覆令人「無法接受」；至於停火前為何沒完全摧毀伊朗國內的橋梁及電力等基礎設施，他辯稱是「故意的」，並警告伊朗「美方只需兩天就能將這些設施毀滅殆盡」。但他尚未宣布對伊朗的下一步行動。

美國務院發言人皮戈特15日宣布，以色列和黎巴嫩的停火協議將延長45天，以持續推動進展；以黎4月17日達成的停火預定5月16日到期；皮戈特說，國務院擬於6月2、3日舉行旨在達成以黎永久政治協議的談判。在以黎停火期間，以軍與黎巴嫩真主黨仍持續交火。

黎巴嫩總理薩萊姆15日暗批真主黨與支持真主黨的伊朗，表達已受夠這些替外國的密謀和利益服務的魯莽行為

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，關於是否以「大錘行動」取代「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)的討論，凸顯川普政府考慮重啟對伊朗戰爭的認真程度，並可能讓川普主張，這將重新啟動美國法律規定需國會授權作戰的60天倒數時程。

美國聯合以色列於2月28日對伊朗發動大規模軍事行動，稱為「史詩怒火行動」。4月初美國與伊朗同意停火，展開外交談判後，川普政府宣布「史詩怒火行動」結束。當時，美國政府通知國會，與伊朗的敵對行動已經終止。

國務卿魯比歐上周向記者表示，「史詩怒火行動『已經結束』」。

一名熟悉相關討論的白宮官員表示，只要對伊朗重新開戰，都將以新的名稱和行動執行，從美國政府的角度來看，這等於是與國會重新啟動計時。這名美國官員透露，目前考慮的名稱不只「大錘行動」。

根據1973年戰爭權力法（War Powers Resolution），總統必須在開戰後48小時內通知國會，否則部隊必須在60天內撤離，或由國會授權軍事行動。「史詩怒火行動」的進攻作戰在戰鬥持續40天後暫停。川普政府主張，有鑒於此，作戰行動還未達到60天的門檻。

近日美國與伊朗相互開火，同時伊朗阻止船隻通過荷莫茲海峽，而川普則持續實施封鎖。一名美國官員表示，川普仍在考慮多種方案，準備重新開放荷莫茲海峽並打破僵局，並且對美伊外交協商能否成功深感懷疑。該官員另指出，川普尚未下令美軍重啟大規模戰鬥行動。