快訊

雨區擴大！午後雷雨來了 5縣市大雨特報

與邰智源對話掀風波！被質疑國籍 賈永婕親回「只有中華民國護照」

聽新聞
0:00 / 0:00

美與巴林提荷莫茲海峽決議案 傅聰：無意義

世界日報／ 編譯中心／綜合報導
中國常駐聯合國代表傅聰15日反對美國和巴林共同發起關於荷莫茲海峽的決議草案。(路透)
中國常駐聯合國代表傅聰15日反對美國和巴林共同發起關於荷莫茲海峽的決議草案。(路透)

川習會結束，雙方未就伊朗鎮荷莫茲峽解除封鎖達成任何明確協議。路透報導，中國常駐聯合國代表傅聰15日表示，美國和巴林共同發起關於荷莫茲海峽的決議草案，有關內容和提出的時機都不妥當，通過草案無助於解決荷莫茲海峽問題。

路透15日報導，美國和巴林的決議草案要求伊朗停止在荷莫茲海峽襲擊和布雷活動。外交官們認為，如果這項草案需要表決，很可能被俄羅斯和中國投票否決。中俄在上月的表決中，曾否決美國支持的草案，並稱草案內容對伊朗存有偏見。

報導引述Pass Blue新聞網站發布的傅聰即時訪問，被問及美國與巴林的決議草案時，傅聰表示，「我們認為草案內容不妥當，提出的時機也不妥當。我們所需要的是敦促交戰雙方認真及真誠地談判，以解決問題」

傅聰說，「在現階段通過此決議草案，我們不認為將有助於解決問題」，身為安理會輪值主席，中國有責任安排草案表決，但至今未收到任何申請。

川普總統15日結束訪中之行。據川習會後白宮發布的摘要，美中雙方同意荷莫茲海峽必須保持開放，以確保能源自由流動，中國反對荷莫茲海峽的軍事化及任何收取過路費。雙方一致同意伊朗不能擁有核武。

中國外交部15日表示，美伊近期實現停火受到國際社會歡迎，應盡快重開航道，共同維護全球產供鏈穩定暢通。 

此前，俄羅斯常駐聯合國代表也曾警告安理會不要通過反伊朗決議，呼籲安理會成員避免加劇緊張局勢，避免提出對抗性決議草案。

巴林代表波斯灣合作委員會成員國(除阿曼外)以及約旦提交的關於荷莫茲茲海峽的反伊朗決議草案，是在美國和以色列侵略伊朗之後提出的。該草案今年4月7日在聯合國安理會會議上被中國和俄羅斯否決。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川習會前 中駐聯合國代表喊話：維持伊朗戰爭停火是當務之急

川習會之際 伊朗傳出允許部分中國船隻通過荷莫茲海峽

川習會後軍售變數 中國學者：經貿成果可能受衝擊

川普稱習願協助重開荷莫茲海峽 不供武給伊朗

相關新聞

美以最快本周再攻伊 美擬擴大轟炸目標或更名「大錘行動」

自2月底開打的中東戰事，目前在技術上處於停火狀態，川普總統也剛結束訪中行程。紐約時報15日引述兩位中東官員報導，美國和以色列緊鑼密鼓地準備可能恢復對伊朗的攻擊行動，最快就在本周，規模則是自4月8日三方停火以來最大。

歐洲想走荷莫茲 伊朗官媒：已有國家來談通行協議

伊朗國家電視台16日報導，已有歐洲國家與伊朗當局接觸，就船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的議題進行協商，但報導未指明是哪些國家。

美與巴林提荷莫茲海峽決議案 傅聰：無意義

川習會結束，雙方未就伊朗鎮荷莫茲峽解除封鎖達成任何明確協議。路透報導，中國常駐聯合國代表傅聰15日表示，美國和巴林共同發起關於荷莫茲海峽的決議草案，有關內容和提出的時機都不妥當，通過草案無助於解決荷莫茲海峽問題。

美若重啟攻打伊朗 行動名稱擬改為「大錘行動」

兩名美國官員表示，若目前的停火破裂，總統川普決定重啟大規模作戰行動，美國軍方正考慮將對伊朗的戰爭正式更名為「大錘行動」（...

紐時：美以最快本周恢復攻擊伊朗

自二月底開打的中東戰事在技術上處於停火狀態，美國總統川普上周也結束訪中行程。紐約時報十五日引述兩位中東官員報導，美國和以色列緊鑼密鼓地準備可能恢復對伊朗的攻擊行動，最快就在本周，規模則是自四月八日三方停火以來最大。

川普用極限施壓戰術對付伊朗 為何這次踢到鐵板？

在重返白宮的第一年內，美國總統川普運用脅迫式的策略所向皆捷，從與貿易夥伴國商議關稅，到逼迫加薩戰爭停火，他的極限施壓戰術或多或少都奏效。但為何這次用同樣的手段對付伊朗，卻踢到鐵板？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。