美與巴林提荷莫茲海峽決議案 傅聰：無意義

川習會結束，雙方未就伊朗鎮荷莫茲峽解除封鎖達成任何明確協議。路透報導，中國常駐聯合國代表傅聰15日表示，美國和巴林共同發起關於荷莫茲海峽的決議草案，有關內容和提出的時機都不妥當，通過草案無助於解決荷莫茲海峽問題。

路透15日報導，美國和巴林的決議草案要求伊朗停止在荷莫茲海峽襲擊和布雷活動。外交官們認為，如果這項草案需要表決，很可能被俄羅斯和中國投票否決。中俄在上月的表決中，曾否決美國支持的草案，並稱草案內容對伊朗存有偏見。

報導引述Pass Blue新聞網站發布的傅聰即時訪問，被問及美國與巴林的決議草案時，傅聰表示，「我們認為草案內容不妥當，提出的時機也不妥當。我們所需要的是敦促交戰雙方認真及真誠地談判，以解決問題」

傅聰說，「在現階段通過此決議草案，我們不認為將有助於解決問題」，身為安理會輪值主席，中國有責任安排草案表決，但至今未收到任何申請。

川普總統15日結束訪中之行。據川習會後白宮發布的摘要，美中雙方同意荷莫茲海峽必須保持開放，以確保能源自由流動，中國反對荷莫茲海峽的軍事化及任何收取過路費。雙方一致同意伊朗不能擁有核武。

中國外交部15日表示，美伊近期實現停火受到國際社會歡迎，應盡快重開航道，共同維護全球產供鏈穩定暢通。

此前，俄羅斯常駐聯合國代表也曾警告安理會不要通過反伊朗決議，呼籲安理會成員避免加劇緊張局勢，避免提出對抗性決議草案。

巴林代表波斯灣合作委員會成員國(除阿曼外)以及約旦提交的關於荷莫茲茲海峽的反伊朗決議草案，是在美國和以色列侵略伊朗之後提出的。該草案今年4月7日在聯合國安理會會議上被中國和俄羅斯否決。