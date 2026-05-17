油價飆高致川普聲望跌 科州選民仍力挺不要伊朗擁核

伊朗戰爭引發全球石油價格飆漲，美國總統川普因民生用油急漲而支持率下滑；但在科羅拉多州農村小鎮，川普依舊擁有鐵粉力挺，寧願忍受一時高油價，也不要伊朗擁核。

路透社報導，在全美國，川普的政治運勢似乎正逐漸下滑。他對伊朗發動戰爭，導致全美油價飆破每加侖4.5美元。根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）上個月的民調，近8成美國人認為總統對油價上漲應負責。

在科州東北部農業小鎮威金斯（Wiggins），這個人口僅有1400人的村莊多數居民依舊熱烈支持川普。川普2024年在附近摩根郡（Morgan County）拿下的選票比對手勝出49個百分點。

目前在威金斯鎮加油每加侖4.34美元，比去年川普重返白宮時這一帶的油價約高出5成。

42歲居民杜恩（Van Duyn）受訪時說：「以前我加滿油箱只要36美元，現在36塊錢只能加到一半。」

在本週有人問川普，民眾的經濟困境是否會促使他與伊朗達成協議。他回應：「我不考慮美國人的財務狀況。談到伊朗時，我唯一重點就是：他們不能擁有核武。」

民主黨人迅速抓住川普這番言論，指川普政府與焦慮的民眾脫節。根據路透社/益普索5月民調，僅有3成美國成年人認同川普處理經濟的表現，而經濟卻是川普一向的政治強項。

在科羅拉多州52號公路沿途上，路的兩旁多是穀倉、畜牧場和油井，法新社訪問20多位川普的支持者，他們紛紛表示力挺總統的看法，寧願苦於高油價，也不要伊朗擁核。

在摩根（Morgan）與威爾德（Weld）兩郡的選民，自1964年來，從沒有選民在總統大選中投票給民主黨。

這裡選民願意多付油錢，只要能消除伊朗潛在的核威脅。許多人更指出，在拜登（Joe Biden）執政時期，油價同樣飆升。

這裡也有些人是勉為其難地支持川普，因為他們無法接受民主黨；另外，也有人相信總統會有辦法把油價壓下來。

上述情況顯示，川普與他的基本盤有著穩固連結，讓他能在兩任期間的多次危機中安然度過。

49歲西布蘭茲（Jyl Siebrands）在受訪時說，她討厭高油價，但更害怕德黑蘭擁有核武。伊朗遲早會出事，對伊朗開戰不可避免。

致於她的支持是否有底線，有什麼事情會動搖她對川普處理戰爭或經濟政策的信心？她說：「沒底線，我完全支持他。」