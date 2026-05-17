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美駐聯大使：川習會期間川普對台灣議題三緘其口 符合美戰略模糊政策

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紐時：美以最快本周恢復攻擊伊朗

聯合報／ 編譯茅毅梁采蘩／綜合報導

自二月底開打的中東戰事在技術上處於停火狀態，美國總統川普上周也結束訪中行程。紐約時報十五日引述兩位中東官員報導，美國和以色列緊鑼密鼓地準備可能恢復對伊朗的攻擊行動，最快就在本周，規模則是自四月八日三方停火以來最大。

川普高階幕僚已為他一旦決定重燃戰火擬定多套計畫，包括擴大轟炸伊朗的軍事與基礎設施目標，或派特種部隊進入伊朗伊斯法罕核設施，追查深埋地下的高純度濃縮鈾，以打破美伊戰爭目前的僵局。而幾百名美軍特種部隊官兵三月就抵中東。

川普十五日重申，伊朗透過調解方巴基斯坦轉交的美伊終戰方案回覆令人「無法接受」；至於停火前為何沒完全摧毀伊朗國內的橋梁及電力等基礎設施，他辯稱是「故意的」，並警告伊朗「美方只需兩天就能將這些設施毀滅殆盡」。但他尚未宣布對伊朗的下一步行動。

美國國務院發言人皮戈特十五日宣布，以色列和黎巴嫩的停火協議將延長四十五天，以持續推動進展；以黎四月十七日達成的停火預定五月十六日到期；皮戈特說，國務院擬於六月二、三日舉行旨在達成以黎永久政治協議的談判。在以黎停火期間，以軍與黎巴嫩真主黨仍持續交火。

黎巴嫩總理薩萊姆十五日暗批真主黨與支持真主黨的伊朗，表達已受夠這些替外國的密謀和利益服務的魯莽行為。

另外，法國武裝部隊國務祕書魯福十五日說，法國海軍「戴高樂號」航艦已駛抵並部署在阿拉伯海，為荷莫茲海峽的多國護航行動做準備，但「完全屬防禦性質」。路透十六日則引述伊朗國會國安委員會主席阿吉齊報導，伊方已準備一套管控船舶通過荷莫茲海峽的機制，必須沿一條指定路線航行，很快將公布。

以色列 伊朗 美國 中東 濃縮鈾

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