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美駐聯大使：川習會期間川普對台灣議題三緘其口 符合美戰略模糊政策

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川普用極限施壓戰術對付伊朗 為何這次踢到鐵板？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
從與貿易夥伴國商議關稅，到逼迫加薩戰爭停火，美國總統川普運用脅迫式策略幾乎所向皆捷，或多或少奏效。但這次用同樣手段對付伊朗卻踢到鐵板。路透
從與貿易夥伴國商議關稅，到逼迫加薩戰爭停火，美國總統川普運用脅迫式策略幾乎所向皆捷，或多或少奏效。但這次用同樣手段對付伊朗卻踢到鐵板。路透

在重返白宮的第一年內，美國總統川普運用脅迫式的策略所向皆捷，從與貿易夥伴國商議關稅，到逼迫加薩戰爭停火，他的極限施壓戰術或多或少都奏效。但為何這次用同樣的手段對付伊朗，卻踢到鐵板？

川普這種脅迫式外交策略，包括公開撂狠話威脅、辱罵對方、下達最後通牒等，用在伊朗政權卻顯然撞牆，不但徒勞無功，恐怕還適得其反，讓自己陷入騎虎難下的困境。分析師警告，若僵局遲遲未能化解，這場能源供應震撼恐無止盡，將重創全球經濟。

川普大嘴巴且講話不尊重人

觀察家指出，阻撓美伊達成和平協議的一大障礙，是川普既大嘴巴又慣用辱罵的措詞。最明顯的一例是，川普揚言若達不成協議，將消滅伊朗整個文明。他還痛批伊朗領導人和官員是「瘋狂的雜碎」、「瘋子」、「流氓」、「垃圾」，聲稱德黑蘭將「乞求」敲定協議、「無條件投降」。

更糟的是，有些嚴厲的措詞是在關鍵時刻傳出，例如上個月他突然宣布封鎖伊朗的港口，激怒對方報復，危及已很脆弱的停火協議。

曾在民主黨與共和黨政府擔任中東事務顧問的羅斯說：「總統的措詞缺乏戰略上的耐心，而且反反覆覆，破壞了他想傳達的訊息。」若真想讓這場戰爭落幕，川普必須淡化外交辭令的威脅語調。

伊朗副外長哈提卜扎德就直言：「他（川普）話太多了。」

低估伊朗威武不屈的韌性

川普也誤以為，伊朗會像委內瑞拉那麼好拿捏，將德黑蘭政權領導人「斬首」後即可為所欲為。殊不知，這個神權體制政府也愛面子，豈能在國內人民面前丟臉。美以攻擊炸死伊朗許多高階領導人之後，接掌政權的伊朗新統治者比前任者更強硬，對川普更加不信任。

美國國務院前官員史萬森說：「他誤以為若你對伊朗施壓夠大，他們就會投降，但那一套對伊朗就是沒用。」

前美國國務院職掌中東事務的助理國務卿李芙指出，川普除了遣詞用句有問題外，「自以為伊朗只是像委內瑞拉那種好處理的問題，而且完全誤解伊朗政權內在的韌性」，是他在伊朗踢到鐵板的主因。

川普急驚風遇上伊朗慢郎中

另一個使美伊緊張關係變本加厲的原因，是川普和伊朗人行事步調差太多。川普沒耐性，傾向迅速解決問題，好專注於別的事務；伊朗代表則向來以談判拖拖拉拉著稱。

阿拉伯聯合大公國學者阿布杜拉說，就算川普的措詞和語氣轉為平和，伊朗頑固不妥協更是個難以克服的障礙。

華府昆西國家事務研究所執行副總帕西說，德黑蘭領導人可能把川普急躁的作風，解讀為他已黔驢技窮，而且自信時間站在伊朗這邊。他說：「從某些角度來看，川普的作為正中下懷。」

伊朗 川普 白宮 以色列 美國

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